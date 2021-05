Rusko - Česko 4:3 Bolestivá prohra na úvod MS! Češi třikrát smazali náskok Rusů, 19 vteřin před koncem ale přišlo K. O.

Co na tom, že v přípravě na šampionát ani jednou neprohráli a Rusy v generálce smetli, když samotný vstup do hokejového mistrovství světa v Rize právě proti sborné se českým hokejistům nepovedl. Svěřenci trenéra Pešána sice zásluhou tref Fleka, Vrány a Kubalíka třikrát smazali náskok soupeře, na gól Grigorenka z času 59:41 už ale odpověď nenašli a padli 3:4. Druhý duel na MS čeká Čechy už v sobotu od 19:15 SEČ proti Švýcarsku.

Pešán se svými asistenty Strakou a Špačkem překvapivě nenasadili útok Lenc, M. Špaček, M. Stránský, který se rozhodli šetřit do sobotního duelu se Švýcarskem. Do hry ze zmíněné trojice zasáhl jako třináctý forvard Špaček, Lenc se Stránským zůstali mimo hru, stejně jako na soupisku turnaje rovněž zapsaný obránce Klok.

Už ve třetí minutě se Galimov protáhl mezi obránci Davidem Musilem a Hronkem, který jej na poslední chvíli zastavoval jen za cenu faulu. Sborná sice první přesilovku nevyužila, pouhou vteřinu po jejím konci ale Burdasov vymetl šibenici. Češi si tak hned zkraje MS připsali jedno prvenství; byť nechtěné; když jako první na šampionátu inkasovali. Nic na tom nezměnilo, že trefě předcházel neodpískaný ofsajd Rusů...

Český tým se ale dokázal oklepat a o pět minut později srovnal. Špaček dobrou prací ve středním pásmu nastartoval přečíslení dvou na jednoho, které na MS debutující Flek vzal na sebe, a brankáři Samonovovi propadl puk za čáru. Rusové si záhy mohli vzít ztracený náskok zpět, gólmana Hrubce po střele Zuba zachránila tyčka.

I po první změně stran zůstávali Rusové lepším týmem a Hrubec se hned dvakrát musel vytáhnout proti Barabanovi a Burdasovovi. Ve 36. minutě si poprvé v zápase zahráli Češi přesilovku, jenže v ní naopak sami inkasovali. Vrána poslal ve středním pásmu Kovářovi puk na brusle a Švec-Rogovoj v úniku dal druhý gól sborné.

Jenže Češi znovu rychle našli odpověď, tentokrát to netrvalo ani dvě a půl minuty. Kubalík parádním pasem našel rozjetého Vránu, jenž v nájezdu na Samonova uspěl se zakončením na vyrážečku. Velká škoda, že zkraje třetí třetiny přeskočil puk přes hokejku Smejkalovi, který byl před Samonovem zcela osamocen.

Čeští hokejisté oslavují vyrovnávací gól proti Rusku.

Vít Šimánek, ČTK

Namísto toho šli Rusové potřetí v zápasu do vedení; Radilovu chybu při rozehrávce u vlastní branky nemilosrdně potrestal Barabanov. Češi pak přidali na aktivitě a svého soka zmáčkli v jeho obranném pásmu. Necelé čtyři minuty před koncem základní hrací doby fauloval Timkin a Češi měli ve své druhé přesilovce dobrou šanci srovnat i potřetí. Což se v 58. minutě opravdu povedlo - Kubalík sice pálil nepřesně, puk se ale do branky šťastně odrazil od brusle Zuba do branky.

Když už se zdálo, že zápas spěje do prodloužení, přišla obrovská chyba při českém střídání. Rusové po neslaném nemastném nahození Moravčíka podnikli rychlý kontr a Grigorenko v čase 59:41 rozhodl o triumfu sborné 4:3.