Ještě jsme nepředvedli to nejlepší, doufá Kubalík. Cítí dluh vůči sobě i fanouškům

„Zatím jsme nebyli úplně sladění dohromady, takže šlo o hledání různých způsobů, jak to změnit," míní 25letý hráč Chicaga. „Trénink konečně vypadal slušně, byl ve velkém tempu. Všichni jsou natěšení, což je hrozně fajn. Jestli se potřebné detaily povede přenést na led i při zápase, ukáže až důležitý duel se Švédskem. Doufám, že jsme si tady všechno špatné vybrali, ostatně už ani není kam uhnout," uvažuje Kubalík.

Nikdo z reprezentantů netušil, že už čtvrté utkání na šampionátu se pro ně stane existenční. „Dosavadní výkony nebyly takové, jaké bychom si sami představovali. Mám dojem, že ještě jsme tady neukázali to nejlepší hokejové z nás. Teď je pravý čas se předvést," přemítá Kubalík a vědomím, že to hráči dluží sami sobě i fanouškům.

Dvoudenní odpočinek by měl dodat národnímu týmu i patřičnou energii. „Úterý mělo spíš oddechový ráz, většina z nás ani nešla led a skvělé bylo, že jsme večer mohli alespoň na pár hodin změnit prostředí. Na středečním mítinku před odpoledním tréninkem se povedlo jasně pojmenovat, co nám chybí," říká Kubalík s tím, že do debaty se zapojil nejen on a další zkušenější členové týmu, ale svoje si řekli i mladší hráči.

Musíme být na stejné vlně

„Sice už zase nemůžeme na krok z hotelu, ale máme na patře společnou místnost, kde i jíme a probíhají tam všechny porady. Už jsme tam probrali, jak jeden druhému víc pomoct a hrát spolu. Všech pět lidí na ledě musí být na stejné vlně," míní elitní střelec, jenž dal na šampionátu gól na 3:3 Rusům a zajistil sólem v prodloužení i bonusový bod proti Bělorusku.

Po skončení sezony v NHL poprvé nastoupil za národní tým až na MS, při vítězném tažení v přípravě nebyl. „Těžko říct, proč jsme nějakým způsobem odstoupili od hry, která fungovala. Za mě to může být i přechodem na širší kluziště maximálních rozměrů. Sám bych tomu ani nevěřil, že půjde o tak zásadní rozdíl. Pořád cítím, jak mi někde chybí krok, možná spíš dva," říká křídlo elitní české formace s tím, že mnohem snazší pro něj byl přechod z Evropy do NHL na menší hřiště než teď naopak.

„Chce to být rozumnější a na ledě chytřejší, abych byl ve správný čas na správném místě. Kolikrát jsme byli zbytečně moc roztahaní a zbytečně nás to potom stojí síly," uvažuje Kubalík a cítí, že do útočného snažení je nutné dostat přímočarost.

„Musíme přestat honit puk v rozích a vyčerpávat se souboji u mantinelu, chce to hrát daleko víc v prostoru před brankou, tlačit se tam a minimálně jeden hráč musí při každé střele clonit gólmanovi. Udělat soupeři v pásmu trochu chaos a být sami pečlivější s pukem," přibližuje.