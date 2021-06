NAD(H)LEDEM: Chyběl klid. Nájezdy? Perfektní! Trenér měl šťastnou ruku, tvrdí Bednář

Do šestého zápasu na mistrovství světa proti Dánům vstoupil národní tým aktivně, jenže pak se úplně zbytečným vyloučením trochu vyřadil ze hry. Soupeř de facto využil jedinou přesilovku a kluci byli po brzkém inkasovaném gólu trochu opaření.

Beci se špatně přesunuli, Jensen zůstal volný na vrcholu kruhu a trefil se. Byť to byl takový gól negól, možná to Šimon Hrubec mohl chytit, ale oslabení bylo sehrané každopádně špatně. Museli jsme se dostávat zpátky do hry. Nicméně od druhé třetiny jsme převzali otěže, jenže chyběl potřebný klid v zakončení, a možná i zkušenosti.

Kluci hrabali naplno a padesát minut byli na ledě lepším. Šancí si v závěru vypracovali celkem dost, ale kvůli zmiňovanému klidu jsme nenasázeli víc branek a zápas nedohráli už za tři body. V prodloužení přišel zlomový bod, kdy jsme měli možnost přesilovky čtyři na tři, bohužel přišla nešťastná náhoda, kdy jsme vstřelili gól a Dánové na videu zkontrolovali postavení Kubalíka. Bylo to sice přísné, ale pravidla jsou nekompromisní. Samozřejmě nikdo tohle nečekal, my jsme se už radovali, plácali se, pak ale přijde video... Soupeř toho správně využil, chyba tam opravdu byla a gól neplatil.

Dominik Kubalík vstřelil v utkání proti Dánům důležitý vyrovnávací gól.

Vít Šimánek, ČTK

Naštěstí tým perfektními penaltami vyhrál za dva body, což je pro kluky zlaté. Nájezdy jsou vabank a trenér měl při nich šťastnou ruku. Zakončovali jsme je s chladnou hlavou; vážně skvěle sehrané od každého z nich. Přestože soupeř proměnil tři, my jsme vždycky okamžitě odpověděli, což bylo super.

🤩 @filip_chytil si kromě nahrávky na vyrovnávací gól připsal i vítězný nájezd zápasu! 👏 pic.twitter.com/6mcw0AVvNO — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 31, 2021

Hrozná chyba Dánů byla, že po první třetině, kdy vedli 1:0, to zavřeli úplně stejně jako Švédové, což se jim málem vymstilo už v základní hrací době. Kluci začali hrát, bruslit, být silnější na puku a od půlky zápasu si vypracovali docela dost gólových šancí. Dánové přestali hrát, mysleli si, že to na jeden gól urvou, což je z mého pohledu hrozně špatně a jsem strašně rád, že je kluci ztrestali. Body jsou zasloužené a nám se otevřela cesta do čtvrtfinále.

Byl jsem optimista už před utkáním se Švédskem, věřil jsem, že se mužstvo zvedne. První zápasy nám nevyšly, teď přišla psychická vzpruha pro všechny kluky. Zítra je česko-slovenské derby, v něm Češi většinou neprohrávají, takže doufám, že vyhrajeme a půjdeme do čtvrtfinále z třetího místa ve skupině.