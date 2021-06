Koncert v nájezdech! Češi školili, Chytil přepnul na jinou variantu a ošálil náhradníka

„Máme to asi v sobě. Od té doby, co jsme přijeli do Lotyšska, jsme je (nájezdy) totiž ještě ani jednou netrénovali," přiznal v rozhovoru pro Českou televizi Robin Hanzl. Právě šikovný centr odstartoval v rozstřelu český koncert. Dahma si vychutnal učebnicovým bekhendovým blafákem. „Nervózní jsem nebyl. Já byl tak zmrzlej, že jsem chtěl jet první, abych to měl rychle za sebou," usmíval se útočník Spartaku Moskva.

Úspěšně ho následovali Vrána s pokusem nad vyrážečku i s precizně provedeným blafákem do bekhendu kapitán Kovář. Dánové však pokaždé odpověděli a před čtvrtým nájezdem Chytila se odhodlali ke změně v brankovišti. Místo Dahma do něj zamířil vytáhlý Sogaard. „Když jsem viděl, že jde do brány, byl jsem překvapenej. Měl jsem původně nachystanou jinou variantu zakončení," líčil Chytil. „Pomohla náhoda. Vůbec poprvé na turnaji jsem se díval, kdo je u soupeře náhradní gólman a zjistil, že chytá na farmě v Ottawě," připomněl.

🤩 @filip_chytil si kromě nahrávky na vyrovnávací gól připsal i vítězný nájezd zápasu! 👏 pic.twitter.com/6mcw0AVvNO — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 31, 2021

Útočník New Yorku Rangers si proti mladému čahounovi poradil na jedničku. Sogaarda ošálil naznačením bekhendového blafáku, namísto toho ale provedl rychlou kličku a kotouč forhendem elegantně zasunul do branky. „Naštěstí mám víc variant nájezdů. Věděl jsem, že je to dvacetiletej kluk a půjde na první naznačení dolů," vykládal Chytil.

Jeho trefa byla rozhodující. Na opačné straně Will, jenž se na poslední nájezd taktéž postavil mezi tyče místo Hrubce, totiž vyčapal Andersena, a Češi slavili výhru 2:1.

„Důležité bylo, že Šimon chytil první nájezd. Pak už to tam padalo jeden za druhým a vypadalo to trochu jako penalty při fotbale. Ale takhle to někdy prostě chodí. My proměnili všechny, což je zase další pozitivum na dnešním výkonu," prohlásil Chytil.