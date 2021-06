HOKEJ ONLINE: Finsko udeřilo a Kanada je znovu nad propastí! Švýcaři opět vedou

Čtvrtfinále MS bez Kanady? Může se to stát. Vyslanci kolébky hokeje jsou po tristním vstupu do šampionátu v Rize ve svízelné situaci. Účast ve vyřazovacích bojích jim zajistí výhra v posledním vystoupení v základní skupině B, v němž od 11:15 změří síly se zatím vedoucími Finy. V souběžně hraném utkání „české“ skupiny A hrají Švýcaři s Velkou Británií. Oba zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

V případě vítězství v repríze posledního finále MS v Bratislavě z roku 2019 se Kanaďané s jistotou dostanou mezi elitní čtyřku. Při určité konstelaci by je do vyřazovacích bojů mohla posunout i prohra v prodloužení či po samostatných nájezdech, protože pro ně hovoří lepší vzájemný zápas se zatím třetím Kazachstánem. Museli by ale čekat na výsledek večerního duelu Německa s Lotyšskem, který by je ještě mohl o čtvrtfinále připravit. S oběma těmito týmy totiž Javorové listy prohrály.

Již jistí účastnící čtvrtfinálových bojů Švýcaři končí svoje vystoupení ve skupině A s Velkou Británií v klidu. V případě výhry za tři body by se posunuli na první místo před zatím vedoucí sbornou, tu ale ještě večer čeká duel s Běloruskem.