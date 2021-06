Noční můra! Největší ostuda v historii, cupují ve Švédsku hokejisty po krachu na MS

„Rusko rozprášilo švédský sen o play off, letošní MS se tak proměnilo v totální bezednou temnotu. Hvězda NHL Vladimir Tarasenko se trefil v rozhodujícím nájezdu a zničil všechny naděje. Švédové tak vezou nejhorší umístění ze světového šampionátu za 84 let," píše například list Aftonbladet.

Švédové se mohli v případě výhry za dva body proti sborné ještě udržet v postupové hře, jenže loterii samostatných nájezdů zvládli lépe Rusové.

„Fiasko je dokonáno. Švédsko je vyřazeno z MS," hlásí zase titulek deníku Göteborg Posten, který připomíná, že hokejisté ze severské země nepřešli přes úvodní fázi šampionátu poprvé od MS 1985 v Praze, kde se ještě hrálo podle starého formátu bez play off. Po jeho zavedení v roce 1992 v něm až dosud Švédové nikdy nechyběli.

Silnými slovy na severu Evropy nešetří ani tamní experti a osobnosti.

„Jako noční můra. Je to největší blamáž v moderní historii, o tom není pochyb. Ale předčasný konec na turnaji jsme si nezpůsobili teď. S Ruskem jsme odehráli dobrý zápas. Zavinili jsme si to prvními dvěma zápasy proti Dánsku (3:4) a Bělorusku (0:1). Tým se zkrátka nepodařilo včas sehrát. A za to má zodpovědnost vedení reprezentace. Ukázalo, že i s těmito hráči jsme určitě mohli do čtvrtfinále postoupit," myslí si expert televize SVT Jonas Anderson.

„Švédský hokej musí mít na sebe mnohem vyšší nároky. Tohle je ohromné selhání bez ohledu na to, že jsme neměli k dispozici nejsilnější možný tým. Podobné problémy řešily i další národní týmy," dodal jeho kolega ve studiu Mikael Renberg.

Komentátor listu Aftonbldet Mats Wennerholm vidí příčinu neúspěchu v absenci klíčových hráčů z NHL v týmu. I přes historický neúspěch se přiklání k tomu, aby Garpenlöv na lavičce reprezentace zůstal.

„Měl by ještě dostat šanci na olympiádě. Tenhle realizační tým si ještě zaslouží dostat příležitost po tom, co se jejich mužstvo vyrovnalo výborným Rusům. Já sám jsem volal po odvolání Garpenlöva hned po porážce s Běloruskem, ale už jsem se trochu uklidnil," píše Wennerholm s tím, že po úvodních ostudných porážkách dokázali hráči Tre kronor vysoko rozstřílet Švýcary, porazit Slováky a sehrát vyrovnanou partii s Ruskem.

„Odehráli jsme nejlepší zápas na mistrovství proti Rusku, asi nejlepšímu týmu na turnaji. Ukázalo se, že tenhle tým přeci jen měl potenciál. Ale stojím si za svým. Nepostoupit do play off není jen neúspěch, to je ostuda!" uvádí zase glosátor Expressenu Sanny Lindström.

Střelili se do vlastní nohy

Kouč Garpenlöv by na střídačce národního týmu navzdory kolosálnímu propadáku rád pokračoval.

„Samozřejmě se teď necítím vůbec dobře. Jsem zklamaný. Je to velký neúspěch pro mě jako trenéra i pro celý náš hokejový národ. Přijeli jsme sem pro medaile, chtěli jsme zlato. Ale i tak bych rád u týmu zůstal, nicméně není na mně, abych o tomhle rozhodoval," smutnil Garpenlöv.

Velké rozčarování pochopitelně prožívali i hráči. „Tohle samozřejmě není dobrý konec. Přijeli jsme sem, abychom došli v turnaji daleko, chtěli jsme bojovat o titul," smutnil Rickard Rakell. „V prvních dvou zápasech jsme se ale střelili do nohy," dodal s poukazem na porážky s Dány a Bělorusy útočník Victor Olofsson.

