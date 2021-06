OČIMA MISTRA: Hokejisté jako Queeni před prázdným hledištěm. Na čtvrtfinále bych nesázel, říká Vlasák

Bylo vidět, že souboj bývalých federálních partnerů už bylo utkání v uvozovkách o ničem, když oba týmy už měly předem jistý postup do play off. Obě mužstva nastoupila v pozměněných sestavách a šetřila své důležité hráče pro čtvrtfinále. V něm nás čekají Finové a šance na postup vidím padesát na padesát.

Od začátku do konce se nám dařilo zápas kontrolovat a pohodlně jsme vyhráli. I když si nešlo nevšimnout, že Slováci už do toho za stavu 0:3 nebo 1:4 nešli jako zběsilí a místo toho radši šetřili síly.

Trenér Pešán pošetřil klíčové hráče Kubalíka, Kováře, Hronka, Vránu nebo Hrubce a jeho rozhodnutí rozumím. Únava na turnaji se kumuluje a důležité utkání přijde ve čtvrtek, což věděli i Slováci.

Hned pět kluků se proti Slovákům dočkalo prvního gólu na turnaji a speciálně pro Špačka se Stránským, kteří ve čtvrtfinále určitě nebudou chybět v sestavě, to může být velké povzbuzení.

Filip Zadina (vpravo) se raduje se spoluhráči z úvodního gólu proti Slovensku.

Vít Šimánek, ČTK

Už před zápasem bylo jasné, že půjdeme na Finy nebo Američany a netroufám si tvrdit, kdo by nám seděl víc. Nakonec to jsou Finové a šance vidím padesát na padesát. Je to těžký soupeř, ale naděje na postup do semifinále jsou otevřené. Půjde i o to, aby se trenérům podařilo trefit sestavu. Záležet bude i na výkonech gólmanů.

Přál bych si, abychom postoupili my, ale Finové taky nemají vůbec špatný tým. Stoprocentně to je těžký soupeř pro čtvrtfinále. Rozhodně bych tento zápas nesázel, ale kdybych musel, hrál bych asi srdcem, ale že bych byl stoprocentně přesvědčený o našem postupu, to určitě ne.

Zleva Slovák Martin Gernát a Češi Radan Lenc a Jakub Flek.

Vít Šimánek, ČTK

V pondělí jsem mluvil s kamarádem, bývalým hráčem a dnes agentem Jirkou Ponerem, který zastupuje třeba Leona Draisaitla. Řekl mi jednu zajímavou věc ohledně absence diváků na turnaji: Kdyby nastoupila kapela Queen a hrála před prázdným hledištěm, taky nikdo neřekne, že to je ten nejlepší koncert, který kdy viděl. Chci tím říct, že kluci jdou do každého zápasu naplno, ale hokej se hraje pro lidi. A v bublině bez diváků to mají strašně těžké.