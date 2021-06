Německo - Lotyšsko 2:1 Němci uhájili postup pro sebe i pro Kanadu. Lotyšsko pláče

Němci udrželi těsné vedení 2:1 nad Lotyšskem a postupují do čtvrtfinále hokejového MS v Rize. Domácí pláčou, na play off nedosáhli, zato Kanada se může těšit na vyřazovací boje, které by jí zůstaly zapovězeny v případě očekávané remízy mezi evropskými soupeři. Němci ve čtvrtfinále ve čtvrtek nastoupí proti Švýcarsku, Kanada proti Rusku.