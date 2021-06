Švýcarsko - Německo 2:3 SN Švýcarské slzy! Německo si po obrovském dramatu zahraje na MS o medaile

Hokejisté Německa porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Rize Švýcarsko 3:2 po samostatných nájezdech a po 11 letech se dostali mezi nejlepší čtyři do bojů o medaile. Naposledy se jim to podařilo na domácím šampionátu v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem, kde nakonec skončili čtvrtí. Tři roky po zisku stříbra z olympijských her v Pchjongčchangu tak mají možnost bojovat o další cenný kov.