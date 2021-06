V závěru jsme do nich bušili, ale bohužel... Asi jsme si to nezasloužili, hlesl Kovář

Smutně postávali na modré čáře a kousali veliké zklamání. Český sen se v Rize rozplynul! Národní tým v klíčovém čtvrtfinále neuspěl, Finsku podlehl 0:1 a domů se vrátí bez fanfár. Jeho čekání na medaili z mistrovství světa se tak protáhne minimálně na deset let.

„Nevím, co k tomu říct. Výsledek 1:0 je nejtěsnější výsledek... Dneska jsme odehráli asi nejlepší zápas na šampionátu. Vypracovali si dost šancí, škoda že tam nic nepadlo," posteskl si pro Českou televizi brankář Šimon Hrubec, který jediný gól inkasoval z hole Innaly, který ho ve 33. minutě pokořil z dorážky. „Byli jsme dneska outsideři. Finy tipuju na vítěze celého turnaje," doplnil gólman Omsku.

Ani ze sedmého MS se nevrátí s cenným kovem na krku Jan Kovář. Ani český kapitán nedokázal překonat Olkinuoru, který lapil v závěru jeho šanci na vyrovnání. „Vyrovnaný zápas. Na konci jsme do nich bušili, ale bohužel gól nepadl. Měli jsme pár šancí, ale odklonilo se to od nás a asi jsme si to dneska nezasloužili," prohlásil 31letý centr.

Češi marně bušili do finské zdi. Trenér Filip Pešán míchal během utkání se složením útočných formací. V defenzivní bitvě si ale jeho svěřenci vytvořili největší příležitosti až na konci utkání.

„Snažili jsme se, bojovali, ale chybělo nám to, že jsme si moc nevěřili a gól dneska nedali," povzdechl si Kovář, který před šesti lety srazil ve čtvrtfinále MS v Praze výběr Finska dvěma zásahy a asistencí. Tentokrát však gratuloval k postupu soupeři, jenž před dvěma lety v Bratislavě slavil zlato a k velkému úspěchu má namířeno i letos.