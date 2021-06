Český kapitán po nezdaru ve čtvrtfinále: Měl jsem být na ledě lepší lídr

Domů se vrátíte opět s prázdnou, jaké pocity se ve vás mísí?

Zklamání. Nevím, co k tomu dál říct... Každej rok ta samá odpověď. Chtěli jsme se umístit líp, ale turnaj nám nevyšel podle představ od začátku do konce.

Je pro vás čtvrtfinálové vyřazení o to těžší, že jste byl v Rize kapitánem českého týmu?

Zklamaný nejsem jenom já. Zklamaných sedí v kabině 25 kluků a k tomu trenéři. Měl jsem být na ledě asi lepší lídr. Nebudeme se prostě vymlouvat. Proti Finům to bylo jenom završení toho, že se nám tady na šampionátu nedařilo.

Jere Innala z Finska (vpravo) se raduje se spoluhráči z gólu proti Česku ve čtvrtfinále MS.

Vít Šimánek, ČTK

Co se stalo při rozhodujícím gólu Innaly?

Finové vyhráli buly v našem obranném pásmu a trochu jsme se tam nedomluvili. Puk tam zůstal někde pod námi a vypadl do rohu. Krásně si nahráli mezi kruhy a Innala si našel dorážku...

Poté jste marně bušili do finské obrany a největší příležitosti si vytvořili až v samém závěru při hře v šesti...

Věděli jsme, že zápas nebude o moc gólech, protože hrají dobře defenzivně. Bohužel jsme nenašli cestu, jak jim dát gól. Toto utkání bylo podle mě obrazem celého našeho turnaje.

Zleva finský brankář Juho Olkinuora vyráží střelu Lukáše Kloka ve čtvrtfinále MS.

Vít Šimánek, ČTK

Chybělo ve čtvrtfinále při některých střelách i štěstí?

O štěstí to nebylo. Snažili jsme se, bojovali, měli jsme pár šancí, ale my jsme si to za tenhle šampionát prostě nezasloužili. Šli jsme tomu naproti, ale tohle bylo málo.

Jak složité bylo trčet celý turnaj v „bublině"?

Samozřejmě nic lehkého. Byli jsme pořád jenom na hotelu a žádná sranda to nebyla, ale na tohle se nebudeme vymlouvat. Všechny týmy na tom byly stejně.