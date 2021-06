Chuť pokračovat mám, tvrdí Pešán po návratu z MS. Názor Vrány ho zneklidnil

Turnaj v Rize skončil pro Česko neúspěchem. Máte chuť ve funkci hlavního reprezentačního kouče pokračovat?

Určitě chuť mám. Myslím, že za ten rok se s kolegy odvedla kvalitní práce, i když jednoznačně respektuji, že výsledek na mistrovství světa je zklamání. Je však fajn mít trošku dlouhodobější práci, pak se dají výsledky hodnotit lépe než po tři čtvrtě roce.

Mluvil jste s asistenty Strakou a Špačkem, jestli by i oni chtěli dál působit u reprezentace?

Zatím jsme se o tom vůbec nebavili. Všech nás pět včetně generálního manažera Petra Nedvěda je teď hrozně zklamaných. Šli jsme si lehnout a moc jsme toho nenapovídali ani během zpáteční cesty. Zatím je to ještě moc brzy...

Promítal jste si v hlavě příčiny neúspěchu?

S kolegy jsme to trochu probírali, ale analýza bude lepší až za několik dnů. Teď je to opravdu všechno moc čerstvé. Ale určitě se mi nepodařilo vytvořit ideální chemii ve složení útoků a složení obranných dvojic. Hráli jsme špatně oslabení, nebyli jsme produktivní a myslím si, že nám ani nepomohlo, že jsme toho moc neodehráli ani na velkém hřišti. Neberu to ale jako výmluvu, jenom mluvím o tom, že jsme působili svěžejším dojmem na užším kluzišti v Praze než na velkém v Rize.

Je to jeden z důvodů herního projevu, který byl ještě na Českých hokejových hrách slibný?

Neřekl bych. Celkově se nám nepovedlo nastavit tým na to, aby se zadaptoval na tyhle těžké podmínky. Evidentně se ostatní týmy se změnou a těžkými podmínkami srovnaly líp.

Někteří hráči sršeli před začátkem turnaje sebevědomím. Jakub Vrána dokonce mluvil o útoku na zlato. Jak jste to vnímal?

Trochu mě to zneklidnilo, to musím říct. Proto jsem i říkal, že to je názor Kuby Vrány, a ne názor realizačního týmu. Ale medaile je samozřejmě sen. Kdybych tvrdil, že jedu na MS, abych nespadl ze skupiny, to bych byl asi na špatném místě.

V mužstvu byla řada hráčů z NHL. Nezůstali někteří za očekáváním?

Těžké hodnotit. Jsou to furt mladí kluci, kteří zatím v NHL netáhnou svoje týmy jako zkušení lídři. Musejí se naučit vyhrávat, vzít na sebe zodpovědnost. Speciálně v posledním zápase nám chyběla jejich produktivita.

Chyběli týmu ostřílení hráči, jako je třeba Voráček?

Je to možné, ale na analýzu je vážně brzy. My jsme ale například Voráčka nebo Gudase zvali, bohužel nominaci odmítli. Myslím si, že bych byl pod větším tlakem, kdybych mladé kluky z NHL nepozval a nenominoval je. Vyzkoušeli jsme tuhle variantu, ale jak vidíte, nevyšla.

Často jste míchal se složením formací. Nevyčítáte si to zpětně?

Kdyby nám útoky šlapaly od úvodního zápasu, určitě bych jimi tak nemíchal. Nešly nám během turnaje oslabení, takže jsem musel vsadit do bojů defenzivnější hráče, hlavně specialisty na oslabení, abychom je zlepšili.

Do čtvrtfinále jste nenasadil Špačka a ani Sekáče. Kdybyste mohl vrátit čas, rozhodl byste se stejně?

Určitě bych nechal sestavu na zápas s Finy stejnou. Bral jsem do Rigy pět útoků a je jasný, že ne všichni kluci mohou hrát. Nebyl jsem jediný kouč, který míchal se sestavou. Co se týče Jirky Sekáče, potřeboval jsem nasadit do zápasů defenzivnější typy. Chtěl jsem co nejvíc využít ofenzivní hráče v prvních dvou útocích a zvolil variantu víc dělníků do boje. Nechtěl jsem mít jenom ofenzivní mančaft.

Sekáč na posledních trénincích chyběl. Zraněný tedy nebyl?

Byla to interní domluva mezi ním a mnou. Byl zdravý.