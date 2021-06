Zklamaní Finové. Medaile není útěcha, říká Kontiola. Trenér neskrýval velikou hrdost

Kapitán javorových listů Henrique a v prodloužení Paul rozmetali Seveřanům sen o dalším velikém triumfu. „Byl to pro nás dobrý turnaj a měli jsme šanci ho vyhrát. Medaile není žádnou útěchou," povzdechl si útočník Petri Kontiola. „Byl to skvělý tým. Jsem vděčný, že jsem tady ještě mohl hrát," doplnil 36letý finský veterán po prohraném nedělním finále.

Kouč Jukka Jalonen měl opět čich na skladbu mužstva. Kádr složil hlavně z borců, kteří během sezony objížděli turnaje Euro Hockey Tour, osm z nich pak dokráčelo před dvěma lety ke světovému zlatu. Výborné výkony předváděl zejména ve vyřazovacích bojích brankář Jussi Olkinuora, jenž kryl ve finále 23 střel.

„Není příjemné prohrát," hlesl 30letý gólman, jenž byl zvolen do All Star výběru turnaje. „Na tým jsem opravdu hrdý, měl velký potenciál. Měli jsme pravděpodobně nejlepší obranu na turnaji. Je to škoda, ale tohle je hokej," řekl zklamaný Olkinuora.

„V základní hrací době jsme v Rize neprohráli ani jeden zápas. Dnes jsme odehráli vynikající utkání. Na vítězství to nestačilo, ale na svůj výkon jsme velmi hrdí. Hráči bojovali srdcem a mně nezbývá nic jiného než kluky pochválit," přitakal Jalonen.