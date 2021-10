Útočník Myšák bude hrát v sezoně v juniorské OHL za Hamilton

Český hokejový útočník Jan Myšák zamířil z přípravného kempu Montrealu do juniorské OHL do Hamiltonu. Zatím v minulé zkrácené sezoně působil devatenáctiletý odchovanec Litvínova na farmě Canadiens v Lavalu v AHL, teď se vrací do Bulldogs, kde už hrál v druhé části ročníku 2019/20.