Zahrát si na ledě Vítkovic. Rád bych, ale je to daleko, říká útočník Třince Szturc

Povýšení z prvoligového Frýdku-Místku přišlo pro 32letého odchovance Vítkovic v pravý čas. Ve středu 20. listopadu Třinec dohrává 8. kolo právě na ledě ostravského týmu. „Moc rád bych si tam, v podstatě na domácím ledě, zahrál. Ale je to daleko," svěřil se Szturc po porážce s Dynamem 2:3 v nájezdech.

Byl jste povolán v ideální čas s ohledem na to, že se derby blíží?

Tohle je pro mě strašně daleko. Jdu zápas od zápasu, ale samozřejmě bych se tam moc rád ukázal. Teď jsem byl povolaný tady do prvního týmu Třince a snažím se plnit na sto procent, co po mě trenér chce. Je super, že tady můžu být, ale já ani nevím, zda budu v sestavě v neděli proti Mladé Boleslavi. Trenéři nám teprve řeknou, zda zůstáváme, nebo se vracíme do Frýdku-Místku.

Užil jste si souboj s Pardubicemi?

Hrál jsem extraligu asi po roce, tempo bylo hodně vysoké. Ale byl to z obou stran kvalitní zápas. Jsem rád, že jsem mohl hrát, že jsem viděl, kam se to posunulo. Byl to pěkný hokej.

Kam se extraliga za ten rok posunula?

Všichni dneska bruslí, tlačí se do brány, hraje se jednoduše. Proti první lize, kde teď jsem, je to systémovější, hráči jsou zkušenější. Pardubice mají vysoké ambice stejně jako Třinec, kde jsou ty největší. Potkaly dva dobré mančafty, byl to dobrý hokej.

Dva góly vám dal Robert Říčka, nejlepší střelec extraligy. Špatně jste si ho pohlídali?

Říčana znám od mládeže, vyrůstal v Havířově, kousek vedle nás. Potkali jsme se i v nějaké mládežnické kategorii. On tu střelu má, zakončení výborné. Teď přešel ze Sparty, kde tolik nehrál a lepí mu to, padá mu to tam. Dnes měl docela i štěstí, ale to k těm střelcům se nakloní.

Robert Říčka to kdysi zkoušel ve Vítkovicích, potkali jste tehdy?

Byl tam na zkoušce, myslím, že neuspěl a pak přes Zlín putoval na Spartu a dál. Už od mládeže jsme se potkávali. Byl to vždy technický, šikovný hráč s výbornou střelou. Měl vždy dobrý pohyb.

Čím to, že jste si proti Pardubicím nedokázali vypracovat tolik šancí, jako se to Třinci na domácím ledě obvykle daří?

Tlačili jsme se do toho, Šeďa (Ondrej Šedivý) tam měl supr gólovku, ke konci tam měl Jožo, tedy Marko Daňo supr šanci, když to měl mezi kruhama. Gólman jim supr zachytal, měl i štěstí. Tady je ten mančaft velice kvalitní a ty šance si vytváří, ale dneska nám to tam nepadlo. Řekli jsem si, že za tím půjdeme a ty góly dáme. Bohužel jsme jen srovnali, škoda, že to nevyšlo v prodloužení nebo v nájezdech.