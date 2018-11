Reprezentační debutant Zdráhal už tátu trumfnul. Provokovat ho ale nebude

Chystá se na premiéru v seniorské reprezentaci, což se Zdráhalovi staršímu, jenž v červenci oslavil sedmačtyřicáté narozeniny, nikdy nepovedlo. „Taky mi tátovi kamarádi psali, že mu to mám připomenout a trochu ho vyprovokovat," usmívá se Patrik Zdráhal. „Ale já to neudělám. On je pyšný, že jsem tady. Sledoval nominační tiskovku a když uslyšel moje jméno, měl obrovskou radost. Možná byl ještě víc rád než já," vykládá jeden ze čtyř nováčků v nároďáku pro turnaj Karjala.

Jestli při čtvrtečním úvodním duelu v Praze proti Švédsku bude mít otce na tribuně, zatím netuší. „Na zápas se ale moc těším. Budu rád za každou příležitost na ledě. V Tipsport Aréně jsem hrál jenom v juniorech, před plným hledištěm to bude nádherné. Hokej čekám rychlejší než v extralize, a hlavně fyzicky náročnější," tvrdí vítkovický křídelník, kterému se vstup do sezóny povedl. V sedmnácti zápasech nasbíral šest gólů a tři asistence. Spokojený je i při pohledu na tabulku, vždyť Ostravané ztrácejí pouhé dva body na vedoucí Spartu.

„Samozřejmě i naše postavení hrálo roli. Kdybychom byli s Vítkovicemi dole, bylo by těžší se do reprezentace dostat. Nominace mě ale opravdu hodně překvapila. Řekl mi o ní minulé úterý po tréninku jako první náš masér," vzpomíná Zdráhal.

Od spoluhráčů ihned přijímal gratulace a zářil štěstím, přestože ví, že brzy zchudne o pár korun. „Pokladník týmu Roman Szturc už říkal, že mě zkasíruje. Má to v deníčku napsané a určitě mě to nemine," ušklíbl se.