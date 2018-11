Gól přesně na den po čtyřech letech? Snad dám ten další dřív, ušklíbl se Zámorský

„Tohle mě vůbec nenapadlo, ani jsem to nevěděl. Doufám, že další gól dám dřív než za čtyři roky," ušklíbl se královéhradecký obránce, jehož vyrovnání na 1:1 bylo trochu kuriózní. Tečovaný puk totiž brankář Johansson nezkrotil a tvrdá guma nakonec obloučkem zapadla za jeho záda.

„Trenér nás nabádal, abychom chodili agresivně do brány. Takže jsem pokračoval a nějak se to tam došťouchalo," vykládal šestadvacetiletý bek, který se do reprezentace vrátil po dvouleté odmlce a prožil docela povedený comeback. Podporoval útok, dost se pokoušel o střelbu, po čtvrteční hokejové bitvě s Tre Kronor měl ale smíšené pocity. Porážka před zaplněnými ochozy Tipsport arény ho bolela.

„Mrzí mě to hodně, protože kulisa byla fantastická. Dali jsme do zápasu všechno, bojovali až do konce, jenže bohužel chyběly gólíky," utrousil ofenzívní zadák, jenž si navzdory porážce 2:3 duel pod novým trenérem Říhou pochvaloval.

„Snažili jsme se o bruslivý hokej, jen tlak do brány by měl být asi příště ještě větší," říká Zámorský a ocenil i hlasité burcování hlavního kouče. „Určitě nám tohle pomůže, než kdyby byl laxní. Trenér byl fakt super. Dával nám pokyny. Vycítí, kdy přesně co říct," dodal.