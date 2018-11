Jobova zvěst pro národní tým i Jekatěrinburg. Kovář může zánět v noze léčit až měsíc

Popřál spoluhráčům šťastný let do Helsinek a se smutným výrazem ve tváři se o berlích odšoural z reprezentační kabiny. Na hokej teď musí zapomenout! Pro gólmana Jakuba Kováře končí turnaj Karjala předčasně kvůli problému s prstem levé nohy.

Díky zásahu lékařů zvládl i přes potíže celý čtvrteční zápas se Švédy, jenže v pátek se probudil bolestí a s velkým otokem. Polední trénink na holešovickém ledě sledoval už s ovázanou nohou a věděl, že je zle. „Po první třetině utkání mě museli napíchat, protože jsem nemohl stát na bruslích a už to vypadalo, že budu muset vystřídat. Naštěstí injekce nohu umrtvila, tak jsem si řekl, že to nějak dochytám," přiblížil 30letý brankář veřejnosti tajené potíže.

Usínal pak s vírou, že ráno na tom bude líp. „Bohužel opak je pravdou. Rozjelo se mi to, noha děsně opuchla a cítím se úplně hrozně," dodal smutný Kovář. „Diagnostikovali jsme mu dost výrazný zánět, zjevně neléčený. Kovář dostal na deset dnů antibiotika a musí doufat, že zaberou. Hrozí mu ale až měsíční pauza," naznačil lékař národního týmu Dušan Singer.

V civilu a s berlemi sledoval brankář Jakub Kovář páteční trénink hokejové reprezentace v Praze. Kvůli zánětu prstu na noze s týmem do Helsinek neletí.

Jan Škvor

V ruském klubu radost neměli...

Do ruského Jekatěrinburgu zvěstoval špatnou zprávu. „No v klubu z toho radost nikdo neměl," připustil Kovář, jenž ze 46 utkání za národní tým odchytal doma pouhých dvanáct. „Kdo to nezažil, tak ani nepochopí, o co přesně jde. Když dělá svoji práci před nejlepším publikem na světě, tak je člověk zase na chvíli hrdý Čech," byl nadšený z atmosféry v hledišti při svém návratu do branky národního týmu po 21 měsících.

Diváci i přes prohru 2:3 se Švédy vyprovodili reprezentanty aplausem vstoje. „Téměř šedesát let stará holešovická hala už není úplně komfortní, ale pořád má obrovské kouzlo. A fantastičtí čeští fanoušci tomu dodali šmrnc, až mi z toho běhal mráz po zádech. Asi největší zážitek, co může reprezentant zažít. Jen mi bylo líto, že lidi museli odejít s pocitem porážky, zasloužili si zařvat radostí po vítězství," prohlásil Kovář, než nasedl do auta k manželce, která ho odvezla domů se léčit.

⚠️ | Jakub Kovář si bohužel při utkání se Švédskem obnovil zranění nohy a s týmem do Finska neodcestuje. Kvůli zdravotním důvodům v turnaji nepokračuje ani Vojtěch Mozík. Kluci, díky držte se! 🙌#narodnitym #jakolev pic.twitter.com/3Eb2kwhQDJ — Hokejový nároďák (@narodnitym) 9. listopadu 2018

Absence gólmanské jedničky je pro národní tým nečekanou komplikací. „Kovář sice říkal, že má nějakou ranku v oblasti malíčku, ale víc si nestěžoval. Netušili jsme jak závažná věc, která musí mít i nějakou stopu v minulosti, se z toho vyklube. Teď je mimo hru, taková je realita a musíme k ní přistoupit rozumně. V sobotu proti Finům bude chytat Bartošák, v neděli s Rusy se uvidí," poznamenal trenér Miloš Říha, jenž doma nechal i obránce Mozíka, který pro potíže se zády nedohrál už duel se Švédy.