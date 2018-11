Tým jsem chybami srazil na kolena, přiznal sebekriticky Krejčík

Zápas, na který bude chtít co nejrychleji zapomenout, odehrál dnes na turnaji Karjala proti Finsku obránce Jakub Krejčík. Co do počtu odehraných duelů v národním týmu třetí nejzkušenější hráč současného výběru daroval chybami domácím ve druhé části během šesti minut dva góly.