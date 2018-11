Bartošáka porážka s Finy hodně štvala, byl rád za úspěch s Ruskem

"Dojem je super. Vyhráli jsme. Sice ta výhra v tabulce nemění postavení, ale pro nás kluky, kteří jsme Euro Hockey Tour hráli poprvé, to dodá na sebevědomí. Dokázali jsme si, že po dvou prohrách se dokážeme zvednout a s nejsilnějším týmem na turnaji vyhrát, i když to není ani čtyřiadvacet hodin po porážce s Finy," uvedl Bartošák.

Před turnajem měl na kontě tři starty v národním týmu. Debutoval v srpnu loňského roku při prohře v Třinci se Slovenskem 0:2, v dubnu v Euro Hockey Challenge vychytal vítězství v Příbrami nad Švýcarskem 4:1 a v Cergy nad Francií 6:1.

Po sobotní porážce měl špatnou náladu. "Já prohry nesnáším, ať je to doma v člověče nezlob se, na playstationu, v kulečníku, v bowlingu nebo v hokeji. Jsem v tom jako malé dítě. Moje rodina a známí vědí, že se mnou nemá cenu nic hrát. Vztekám se, a pokud nevyhraju, mám strašně zkaženou náladu," usmíval se Bartošák.

"Co se týče hokeje, tak tam ta soutěživost patří, co se týče mezilidských vztahů, tak tam to trošku jiskří. Ale ve sportu nemám rád takové ty leklé ryby, co si to přijdou odehrát, svézt se a posbírat šek. Jsem vítězný typ, mám rád vítězství a vždy bojuji do poslední chvíle," doplnil pětadvacetiletý rodák z Kopřivnice.

Výkon týmu proti Rusku si proto užíval. "Hráli jsme daleko lepší zápas než včera. Bojovali jsme jeden za druhého. To jsou už takové klišé řeči, ale dneska to tak bylo. Od druhé třetiny jsme jim nedali ani metr ledu. Když se tam náhodou někdo dostal do nějakých šancí, tak jsem tam pro kluky byl. Když já jsem byl v nesnázích, tak tam byli oni pro mě," pochvaloval si symbiózu týmu Bartošák.

"Měli jsme všichni nastavené hlavy tak, že pro vítězství uděláme cokoliv, a na ledě to bylo vidět. Rusové se sice během první třetiny dostali dvakrát do vedení, ale to bylo hlavně díky jejich silným přesilovkám. Co se týče hry pět na pět, tak si myslím, že jsme byli silnější my," podotkl Bartošák.