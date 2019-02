Nečekaná komplikace pro Říhu! Den před odletem do Švédska se mu zranil brankář

Nečekanou komplikaci musel den před odletem na Švédské hokejové hry řešit trenér české hokejové reprezentace Miloš Říha. Na dopoledním tréninku se zranil vítkovický brankář Patrik Bartošák, odpolední trénink na ledě už neabsolvoval a do Stockholmu s týmem neodcestuje. Místo něj tak s národním týmem poletí liberecký Roman Will.

Bartošákovi se ozvala bolest v tříslech a po vyšetření u profesora Koláře si v úterý přijel do holešovické Tipsport Arény pro výstroj, rozloučil se s ostatními reprezentanty a od národního týmu se odpojil.

„Patrik má problém s přitahovačem a profesor Kolář mu doporučil, aby si dal alespoň dva dny volna. Nechceme, aby se mu zdravotní stav zhoršil," prohlásil Miloš Říha.

Brankář Liberce Roman Will se dočká premiéry za reprezentaci.

Josef Vostárek, ČTK

Brankářský tandem pro Švédské hry tak s třineckým Šimonem Hrubcem vytvoří Roman Will z Liberce. Ten se ve Stockholmu dočká debutu za národní tým. Říha má v plánu, že jednoho z nich nasadí do čtvrtečního souboje se Švédy, druhého pak do sobotní bitvy s Finy. Teprve poté se rozhodne, který z brankářů dostane prostor v neděli proti Rusům.

Říha ve středu zároveň rozhodl, že ze seznamu náhradníků vezme do Švédska i útočníky Lukáše Rouska ze Sparty, kterého čeká premiéra za národní tým, a Radima Zohornu z Mladé Boleslavi. Nedostalo se naopak na Jakuba Fleka z Karlových Varů.

Po trojlístku Šťastných opět tři bratři v reprezentaci

Povoláním Radka Zohorny tak budou za národní tým hrát na jednom turnaji poprvé od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století hned tři bratři. Tehdy to byli Peter, Marián a Anton Šťastní, nyní to jsou jednatřicetiletý Tomáš Zohorna, o tři roky mladší Hynek a dvaadvacetiletý Radim.

„Dřív už jsme spolu trénovali a každé Vánoce spolu nastupujeme ke srandamačům, ale na společný soutěžní zápas jsme pořád čekali. Je to splněný sen, ale budu tomu věřit v momentě, až se vhodí první buly," smál se nejstarší z bratří Zohornových Tomáš, útočník Chabarovsku.

Říha dokonce plánuje, že by všechny tři poskládal do jednoho útoku. „Úplně jednoduše si dokážu představit, že by hráli spolu. Zasloužili by si to a byli by dobří. Jak je znám, byli by schopni vytvořit takovou checking line, starali by se o sebe a vyhověli si. Navíc by měli obrovskou zodpovědnost jeden za druhého," soudí hlavní kouč.