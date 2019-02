Po 39 letech opět tři bratři pohromadě v nároďáku. Zohornům se splní rodinný sen

V samostatné české hokejové reprezentaci budou vůbec prvními třemi bratry, kteří za ni nastoupí pohromadě během jednoho turnaje. Jedenatřicetiletý Tomáš Zohorna, o tři roky mladší Hynek a dvaadvacetiletý Radim navážou na slovenské trio Mariána, Petera a Antona Šťastné, kteří za československý národní tým hráli na MS 1979 v Moskvě i o rok později na ZOH v Lake Placid. „Byl by to sen,“ přiznává Tomáš Zohorna před Švédskými hrami na téma společného nástupu.

S Hynkem a Radimem jste spolu dosud neměli možnost hrát ani na klubové úrovni, že?

Už jsme spolu jednou všichni tři někde trénovali, s Hýňou jsme hrávali v Chotěboři, ale to jsme byli malincí. Každé Vánoce spolu trénujeme a hrajeme srandamače, ale čekáme na ten zápas. Až se vhodí první buly a zápas začne, teprve uvěříme tomu, že je to splněný sen.

Trenér národního týmu Miloš Říha přiznal, že se mu líbí myšlenka postavit vás všechny do jednoho útoku. To by bylo o to hezčí, ne?

To by se nám pochopitelně taky líbilo... Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Ale už jen to, že na Švédské hry jedeme všichni tři, je super. Radim měl původně s reprezentací jako náhradník jen trénovat, nakonec se ale taky dočkal nominace.

Bratři Zohornové: Tomáš Hynek Radim věk 31 28 22 zápasy v nároďáku 72 8 1 góly v nároďáku 13 0 0 klub Chabarovsk Lahti Ml. Boleslav

Co pro vás znamená, že si s bratry budete moct zahrát?

Vyhrál jsem dva tituly s Pardubicemi, což byl jeden z největších úspěchů mé kariéry. Další přišel, když jsem se loni dostal na olympiádu. Tohle je ale takový rodinný sen a myslím, že bude stát hodně vysoko.

Rodiče na vás musí být pyšní...

Jsou nadšení, ve středu jsme s nimi zrovna šli na večeři. Budou nám držet palce, aby nás trenéři dali do jedné formace. Aby se ten trenérský slib opravdu splnil.

Tomáš Zohorna.

Vlastimil Vacek, Právo

Přiletí táta s mámou do Stockholmu, aby viděli vaše počínání naživo?

Asi nepřiletí, budou koukat u televize.

Jak se vůbec porovnáte v pokojích, když jsou dvoulůžkové?

Asi bude přistýlka a já jako nejmenší zřejmě budu spát na ní.

Počkejte, vždyť jste nejstarší...

To sice jo, jenže bohužel rozhoduje výška a síla.

Hynek Zohorna.

Vlastimil Vacek, Právo

Je vám jedno, na kterém postu byste hráli, pokud by vás trenéři poslali do jednoho útoku?

Myslím, že jsme všichni tři univerzální. Máme zkušenosti se všemi posty, takže nám bude jedno, jak nás postaví. Myslím, že bratrská chemie se ukáže.

Jaké jsou největší přednosti Hynka a Radima?

Hýňa je výborný bruslař, angažmá ve Finsku mu strašně pomohlo, stal se z něho i velký střelec. Radim taky výborně bruslí, je vysoký a má sílu. Je výborný na hokejce a umí si podržet puk. A ten třetí, ten Tomáš, ten je z nich nejrychlejší a řekl bych nejlepší (směje se).

Trenér Říha tvrdil, že budete mít zodpovědnost jeden za druhého. Vidíte to taky tak?

Budeme se snažit pomáhat si, aby nám to klapalo, abychom nedostávali góly a spíš je dali. Ale zodpovědnost má každý za sebe. Že bych byl nervózní, že to závisí na mně, to určitě ne.

Radim Zohorna.

www.bkboleslav.cz

Sourozenci se mezi sebou občas poškorpí, stalo se to ve vašem případě i kvůli hokeji?

Taky. Když jsme s Hýňou hráli v mládí spolu, byly to velké války. Hodně se i brečelo. Když jsem proti němu pak hrával za chlapy za Pardubice, dělali jsme i nějaké sázky. Teď se moc nepotkáváme, každý jsme pomalu na jiné straně světa, takže si spíš držíme palce a hecujeme se.

Víte, že navážete na bratry Šťastné, kteří pohromadě reprezentovali Československo před dlouhými 39 lety?

Přečetl jsem si to. Nevěděl jsem o tom, vždyť hráli za reprezentaci dlouho předtím, než jsem se narodil. Bude super, jestli se nám teď podaří na ně navázat.