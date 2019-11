HOKEJ ONLINE: Češi znovu vedou

Česká hokejová reprezentace vstupuje zápasem v Leksandu proti domácím Švédům do nové sezony. Premiéru v národním týmu zažívá útočník Lukáš Sedlák, do branky kouč Miloš Říha starší poslal Romana Willa ze švédského Rögle, který za nároďák dosud nastoupil jen jednou. Utkání turnaje Karjala začalo v 18:30 SEČ, přímým přenosem jej vysílá ČT sport. Podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz. Češi vedou 2:1.

Michal Moravčík (vlevo) a Švéd Patrik Berglund u mantinelu. Do souboje se snažil zasáhnout i Hynek Zohorna (20).

Český tým hraje na kompletní čtyři formace, z pozice kapitána mužstvo vede nejzkušenější hráč aktuálního výběru Jan Kovář. Jako třináctý útočník bude připraven Jiří Smejkal, a pokud by se dostal do hry, stejně jako Sedlák by v nároďáku debutoval.

Oba týmy se naposledy potkali na květnovém mistrovství světa v Bratislavě v základní skupině a Říhovi svěřenci po výborném výkonu zvítězili 5:2.

Sestava české reprezentace proti Švédsku Will - Šustr, Jeřábek, Moravčík, Krejčík, Zámorský, M. Doudera, Pyrochta, Galvas - Nestrašil, Jan Kovář, Řepík - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna - Jaškin, Sedlák, T. Rachůnek - M. Stránský, Filippi, R. Pavlík - Smejkal

V pátek se národní tým letecky přesune do Helsinek, hlavního dějiště turnaje Karjala. Ve finské metropoli ho v sobotu čeká domácí výběr (16:30 SEČ), o den později pak Rusové (12:30 SEČ).