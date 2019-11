Česko - Švédsko 3:1 Výborný výkon ozdobený Willovou parádou. Češi si vyšlápli na Švédy

Jsou to na startu nové sezony velká pozitiva. Nejen výhrou 3:1 nad domácími Švédy, kterou góly zařídili Jaškin, Jan Kovář a Řepík, potěšila v Leksandu česká hokejová reprezentace. Na úvod turnaje Karjala předvedli svěřenci trenéra Miloše Říhy staršího i výborný organizovaný výkon, na který výběr Tří korunek těžko hledal recept. Jistě v brance pak při svém druhém zápase za nároďák působil Roman Will, jenž se navíc ve třetí třetině blýskl fantastickým zákrokem hokejkou.

Michal Moravčík (vlevo) a Švéd Patrik Berglund u mantinelu. Do souboje se snažil zasáhnout i Hynek Zohorna (20).

V Leksandu, kde seniorská česká reprezentace nastoupila vůbec poprvé, začali Češi velmi aktivně, takže úvodní tlak domácích se vůbec nekonal. Will byl v první dvacetiminutovce takřka bez práce, zatímco jeho protějšek Reideborn se rozhodně nenudil. Nejvíc se zapotil v páté minutě při premiérové přesilovce Říhovy družiny při vyložených šancích Řepíka a Nestrašila.

Češi, za něž debutoval útočník Lukáš Sedlák, hráli velice organizovaně a dobře forčekovali. Výběr Tre kronor se do nadějných palebných pozic dostával jen velmi obtížně a při své první početní převaze byl nakonec rád, že neinkasoval, protože rána Doudery po úvodním gólu volala.

Ten ale ve 25. minutě stejně přišel, když se Jaškin rychle zorientoval v předbrankovém prostoru a po otočce zamířil přesně pod horní tyčku. Švédové se poprvé opravdu nebezpečně připomenuli až v polovině střetnutí. Střela Rödina sice ještě vyrovnáním neskončila, o pár vteřin později ale zůstal nekrytý obránce Wikstrand a s pomocí tyčky překonal Willa.

První chybička v české defenzivě ale byla už za necelé čtyři minuty zapomenuta. Při protiútoku v přesilovce totiž našel Nestrašil od levého mantinelu kapitána Jana Kováře, jemuž k jubilejnímu třicátému gólu v reprezentaci stačilo jen nastavit hůl. A kdyby Češi ve druhém dějství nedostali hned dva menší tresty za příliš mnoho hráčů na ledě, musel by být kouč Říha s výkonem maximálně spokojen.

Ani ve třetí třetině se Švédové nemohli dostat do náporu, přesto v 51. minutě byli blízko opětovnému vyrovnání. Friberg totiž bekhendem po ledě posílal kotouč do odkryté brány, jenže už ležící Will zabránil takřka jistému gólu báječným zákrokem hokejkou na čáře.

Více než dvě minuty před koncem základní hrací doby si švédský kouč Garpenlöv vyžádal oddechový čas, po kterém zůstal Reideborn. Risk se šesti bruslaři se jim ale vymstil, protože v čase 58:12 trefil Řepík prázdnou branku a uzavřel na konečných 3:1 pro český výběr.

V pátek se národní tým letecky přesune do Helsinek, hlavního dějiště turnaje Karjala. Ve finské metropoli ho v sobotu čeká domácí výběr (16:30 SEČ), o den později pak Rusové (12:30 SEČ).