KOMENTÁŘ: Říha učí hokejisty vyhrávat. Přes proměnu národního týmu ale nelze triumf na Karjale přeceňovat

Založená je na Říhově přesvědčení hráčů, že když se podřídí taktice a potřebám mužstva, tak to jednoduše funguje. Žádné zoufalé bránění a vyhazování puků, ale odvážný, sebevědomý styl hry založený na důsledném napadání.

Už žádné jádro

Trenér učí české hokejisty zase si věřit a vyhrávat. „Chci, aby pro každého hráče bylo ctí obléknout reprezentační dres. Aby si toho kluci vážili a tvrdě pracovali pro tu možnost," míní kouč, který upustil od své loňské myšlenky skládat nějaké jádro mužstva, protože ta je pošetilá vzhledem k okolnostem sezony, kdy se pro vrchol v podobě MS skládá tým zase úplně znova. Což Říha před bratislavským šampionátem na vlastní kůži poznal.

V roce 2019 už bere na turnaje jen hráče ve formě, kteří dobře bruslí a přijmou od trenéra noty. Říha dává hráčům návod, zároveň jim ale nechává i určitou volnost v ofenzivní části a česká hra je aktivní, nebojácná, fanoušky baví a vedle toho nese i výsledky. Triumf na Karjale v Helsinkách sám trenér označuje za odměnu za velkou vůli, odhodlání členů národního mužstva i ukázku vnitřní síly, která povýší jejich hokejovou kvalitu.

„Na všech bylo znát, že si nepřijeli jen zahrát, ale prahnou po úspěchu," tvrdí Říha a chválí Kováře, že odvedl skvělou práci jako šéf týmu. Navíc přispěl vítěznými góly proti Švédsku i Rusku. Ukázaly se také dvě jasné osobnosti obrany. „Šustr a Jeřábek zahráli s naprostým klidem, nepanikařili," oceňuje.

Překvapili gólmani

Určitě ale nečekal, že brankáři s minimem reprezentačních zkušeností budou až tolik dominantní. Oba nejen jeho příjemně překvapili. „Bravurní gólmani dodávali týmu jistotu, mužstvo jim herní pečlivostí ohromně pomohlo. Přístup všech byl naprosto perfektní," váží si toho 60letý trenér.

Roman Will, který měl dosud na kontě jediný reprezentační start, v Leksandu se Švédy inkasoval jedinkrát a v Helsinkách premiérové čisté konto proti Rusům ozdobil 32 zásahy. „Čisté konto, to je vždycky týmová záležitost, kluci obětavě skákali do střel a tím mně práci usnadnili," míní 27letý brankář.

O tři roky mladší Marek Langhamer se zaskvěl proti Finům, jimž kryl i všech pět nájezdů, a tak i pro něj byl třetí zápas v české brance vítězným. „Za mne velká spokojenost, po týmové i osobní stránce. Díky patří spoluhráčům, kteří dělali pro úspěch úplně všechno a já je výkonem snad napodobil," říká strážce hokejové svatyně v Chabarovsku.

Pomáhá i syn

Při rýsující se šanci na český triumf v turnaji Říha zavrhnul původní plán, že porci utkání na Karjale rozdělí mezi tři gólmany, které přivezl. Karel Vejmelka si tak musí na reprezentační debut ještě počkat. „Už v sobotu odpoledne jsem měl jasno, že na Rusy půjde odpočinutější Will a byla to výborná volba. Stáli jsme hodně o to uspět a dotáhnout skvěle rozehraný turnaj do konce. Myslím, že to všichni brankáři pochopili," usmívá se kouč, jenž jako by se synem v roli asistenta po svém boku získal větší jistotu v realizačním týmu a hlavně uvolněnost v přípravě, takže starý praktik může plně uplatnit svůj cit pro hru i emoce.

Čeští hokejisté Jan Kovář (vlevo) a Michal Řepík (vpravo) se snaží vyzrát na finskou obranu v utkání na turnaji Karjala.

Jussi Nukari, ČTK/AP

Nejen tři výhry, ale i celkové skóre 9:3 dokládají, že českým gólmanům vyšel turnaj perfektně a všichni před nimi to disciplinovaně odmakali a šli na krev. Skoro se dá říct, že se českému mužstvu podařilo soupeře i takticky přelstít, i když Finové i Rusové občas reprezentanty docela motali v pásmu.

Soupeři budou silnější

Triumf na Karjale po sedmi letech a teprve podruhé v celé historii znamená pro národní tým snový start do sezony. Když se daří, je hned lepší atmosféra i nálada, ale nelze výsledky ani hru přeceňovat. Rusové nasadili hodně nezkušený výběr, nový trenér Kudašov chtěl spíš obehrát mladé hráče a esa vytáhne až za měsíc doma.

Trenér Miloš Říha na archivním snímku.

Vlastimil Vacek, Právo

Také na Švédech bylo patrné, jak ještě hledají, co pod koučem Garpenlövem mají vlastně hrát. Rovněž hra českého týmu má ještě dost rezerv. Především je tam stále velké množství vyloučených, proto i Říha ví, že musí zapracovat na disciplíně, posilovat herní kázeň i respekt jednoho hráče k druhému, aby se nikdo na nic nevymlouval.

Vše směřuje k MS

Nicméně v historii už bude navěky zapsáno, že Česko po osmnácti letech vyhrálo venku dva zápasy evropské tour, mezi nimiž muselo za soupeři cestovat. Skalpů Švédska i Finska na jejich ledě si Říhá cení, stejně jako toho, že jeho svěřenci obstáli i v posledním utkání s Ruskem, před nímž měli sotva sedmnáct hodin na odpočinek.

Úspěch na Karjale opravdu nejde přeceňovat. Jak se říká, zajíci se počítají až po honu a ten bude v květnu 2020 při světovém šampionátu ve Švýcarsku. Nicméně Říhův výběr si už pro příští díl evropské hokejové tour nasadil laťku vysoko a bude muset na Channel 1 Cupu předvést, že křivka herního zlepšování jde stále směrem vzhůru.

Říha povolá určitě i další hráče, protože třeba nejlepší útočník Karjaly příští reprezentační akci vynechá, neboť v prosinci čekají u Kovářů přírůstek do rodiny. „Máme různé možnosti, někoho zapojíme, někdo dostane volno. Třeba v Plzni s Finy nasadíme čtyři pětky a další lajna z hráčů KHL na nás asi počká v Rusku. Každopádně už si to mužstvo zase nějak maluju, vždycky se ho snažím složit s čistým svědomím," říká kouč.