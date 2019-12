Gulaše čeká výjimečný čtvrteční večer: Co víc si přát... Zároveň mám ale obrovský respekt

Do národního týmu se vrací poprvé od květnového mistrovství světa. A ve čtvrtek to bude pro třiatřicetiletého hokejového útočníka Milana Gulaše hodně speciální večer. Utkání Channel One Cupu s mistry světa Finy se totiž uskuteční v Plzni, za níž českobudějovický rodák válí a vévodí tabulce produktivity i střelcům celé extraligy. „Co víc si přát... Nastoupím před domácími fanoušky, bude krásná kulisa. Užiju si to,“ hlásí Gulaš, jenž se následně od reprezentace odpojí, takže do Moskvy k víkendovým duelům s Rusy a Švédy už nepoletí.

Nepopíráte, že čtvrteční zápas pro vás bude výjimečný?

No jasně. Když jsem se dozvěděl, že se proti Finům bude hrát v Plzni, tajně jsem si přál, abych mohl nastoupit. I proto jsem rád, že jsme se s trenéry domluvili, že můžu hrát.

Dohoda s trenérem Říhou dopředu zněla, že do Moskvy pak se zbytkem týmu nepoletíte?

Takhle jsme se domlouvali už dlouho dopředu, já ani trenér jsme ale nevěděli, jak to dopadne. Zápasů je hodně a vždycky může přijít zranění. V době naší dohody jsme navíc ještě byli v Lize mistrů, takže jsme nevěděli, jestli tenhle týden nebudeme hrát odvetu čtvrtfinále. Jsem rád, že si nakonec můžu v Plzni zahrát. Zároveň mám ale obrovský respekt.

Milan Gulaš během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Z jakého důvodu?

Ten mám před každým utkáním v národním mužstvu, zápasy jsou na jiné úrovni. Pár reprezentačních srazů už za sebou mám a vím, že během nich je jen krátká doba na sehrání se s novými spoluhráči. Jsou to ale většinou zkušení hráči, kteří už něco odehráli, takže adaptace nebude tak náročná.

Nemrzí vás, že pozvánku nedostal Tomáš Mertl, s nímž si v plzeňském dresu tolik rozumíte?

Jsou tady jiní zkušení hráči a myslím, že sestava bude velice kvalitní. Určitě budeme chtít navázat na předešlý turnaj, který byl velice dobře odehraný.

Z listopadové Karjaly, kterou Češi nakonec vyhráli bez jediné prohry, jste se omluvil a z žertu jste tvrdil, že nemáte formu. Přitom už v té době jste měl nejvíc gólů i bodů ze všech hráčů extraligy v sezoně.

To jsem trenérovi říkal trošku s nadsázkou a on to pustil ven (směje se). Myslel jsem to tak, že forma se odvíjela i od zdravotního stavu. Trošku jsme se v tom nepochopili. Přál bych si přenést herní pohodu i do reprezentace. Ale jsem realista.

Milan Gulaš v dresu Plzně.

Vlastimil Vacek, Právo

Co za onou herní pohodou stojí?

V Plzni se cítím komfortně. Tým šlape, jak má. Táhneme za jeden provaz, daří se nám otáčet i zápasy, které se pro nás vyvíjejí nepříznivě. To se potom odráží i na individuálních výkonech. Fakt se cítím dobře, herní pohoda je ideální.

Pohled na vaše statistiky to potvrzuje...

Snažím se je nesledovat. I když cítím trošku tlak, že se o tom pořád píše. Kdybych si ale útok na ligové rekordy připouštěl, rychle by to skončilo a utnulo by se to.

Milan Gulaš a jeho extraligová sezona 2019/20 Zápasy 24 Góly 23 (1. v extralize) Asistence 21 (1.) Body 44 (1.)

V extralize máte průměr skoro dvou bodů na zápas. Dá se takové tempo udržet i v národním týmu?

(směje se) Uvidíme ve čtvrtek. Národní mužstvo je na jiné úrovni, je potřeba mít i hodně zkušeností. Sám jsem zvědavý.

Od konce MS, kdy jste za nároďák nastoupil naposledy, uplynulo už přes půl roku. Taky vám přijde, ž už je to dávná historie?

Naopak mi přijde, jako by to bylo předevčírem. Nevím, čím to je, ale čím jsem starší, sezona utíká čím dál rychleji. Možná je to i tím, že je sezona úspěšnější.

Kolik lístků na plzeňský zápas jste si objednával?

Moc ne. Jenom pár, asi deset patnáct. Žádný extrém.

Milan Gulaš, střelec vítězné branky Plzně v duelu s Kladnem.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Jako doma se s reprezentací v Plzni musíte cítit i z toho důvodu, že máte stejnou šatnu jako v extralize, že?

Je to fajn. V neděli jsme přijeli ze zápasu v Třinci a ani jsem nevybaloval bágl. Vzali mi ho maséři, a když jsem v pondělí přišel do kabiny, všechny věci už jsem měl vybalené.

Pokukujete už teď po příštím MS, které se v květnu uskuteční ve Švýcarsku?

V mém případě nemá smysl se koukat dopředu. Nechci to dělat, zažil jsem toho už dost a jsem vycvičený (Gulaš už několikrát na poslední chvíli vypadl z nominací pro MS, loni se zase zranil při generálce na ZOH v Pchjongčhangu). Uvidíme, jak se to celé vyvine. Zatím se mi daří, může ale přijít rychlý útlum nebo překážka a všechno se zabrzdí.