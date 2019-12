Ze Zaťou jsme si domluvili signál a vyšel hned, těší Gulaše. Do Moskvy už neletí, stejně jako Will

Do Síně slávy českého hokeje byli uvedeni Miroslav Martínek (druhý zleva), Jiří Šlégr a Radoslav Svoboda.

Český útočník Milan Gulaš během utkání turnaje Channel One Cup proti Finsku v Plzni.

Český brankář Roman Will během utkání v rámci turnaje Channel One Cup s Finy v Plzni.

Češi odehráli zejména první třetinu velmi aktivně, bruslením předčili Finy a během necelých dvanácti minut jim nasázeli tři góly. „Začali jsme perfektně, pak jsme ale od fungující hry ustoupili, hráli zbytečně po koutech a nešli už tolik do branky," mínil trenér Miloš Říha.

Stav 3:1 platil ještě v polovině třetího dějství, jenže národní tým dovolil soupeři vyrovnání skóre 48 vteřin před koncem základní hrací doby. „Moc jsme tam vymýšleli, zbytečné chyby nás pak připravily o plný bodový zisk," naznačil kouč. „Škoda, že nám to v závěru uteklo, mohli jsme mít tři body místo dvou, ale Finsko právě tam ukázalo, jak je silné," vykládal útočník Milan Gulaš.

Právě český kapitán překvapivou přihrávkou nabídl Zaťovičovi už po půl minutě snadné využití první přesilovky. „Známe se s Martinem děsně dlouho, už od juniorských reprezentací, docela na sebe na ledě slyšíme. Domlouvali jsme si ze Zaťou tenhle signál, že když se ukáže škvírka, tak mu to před prázdnou kasu pošlu," říkal Gulaš, jehož účast na turnaji se ale omezila jen na plzeňský zápas. „Tak zněla domluva s trenérem, že do Moskvy nepoletím. Pár dnů volna mi rozhodně přijde vhod," přiblížil plzeňský útočník, jenž si užil ovace nachystané zaplněným hledištěm.

Hokejisté české reprezentace (zleva) Milan Gulaš, Martin Zaťovič a Jakub Jeřábek během utkání s Finy v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Pohodu domácích v první části umocnilo prudké nahození Davida Tomáška, které před brankou šikovně tečoval do sítě Sekáč. „Dobrý vstup do utkání nám moc pomohl. Od prvního střídaní jsme dělali přesně, co jsme si řekli," těšilo jednoho z nejaktivnějších českých hráčů.

Soupeř s osmi debutanty v sestavě těžko hledal způsob, jak čelit útočnému úsilí domácích. Z jejich patřičného tlaku do branky Sedlák potvrzující renomé kanonýra vytěžil svůj první gól. „Pokyn od trenérů zněl jasně, jít po nich a nehrát žádného zanďoura. Dokázali jsme se díky agresivnímu pojetí držet v útočném pásmu a nutit Finy k chybám," vykládal Tomášek.

Český brankář Roman Will během utkání v rámci turnaje Channel One Cup s Finy v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

Finské góly přišly z ojedinělých přečíslení, v poslední minutě pak při power play soupeře našel Savinainen mezírku mezi betony českého gólmana. „Tohle se někdy stane, ale nesložilo nás to a málem ztracený duel jsme strhli na svou stranu," říkal Roman Will, jenž předvedl 23 úspěšných zásahů a také čtvrté utkání v reprezentační brance pro něj bylo vítězné.

„Příjemná šňůra, hlavně rodiče byli pyšní. Z toho má hodný potomek vždycky radost," usmíval se brankář, který ale do Moskvy už necestuje. Víkendová utkání tak odchytají Hrubec a Langhamer. Vůbec do Channel 1 Cupu pak nezasáhne útočník Tomáš Zohorna. Nejstarší z bratrského tria se musel v Plzni podrobit akutní operaci slepého střeva a místo něj byl do kádru narychlo povolán královéhradecký Radovan Pavlík.