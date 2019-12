HOKEJ ONLINE: Češi hrají s domácími Rusy. Udrží neporazitelnost v sezoně?

Po čtvrtečním triumfu v Plzni nad Finskem, kterým vyhráli i svůj čtvrtý zápas v sezoně, pokračuje v sobotu pro české hokejisty turnaj Channel One Cup utkáním v Moskvě proti domácím Rusům. Duel začíná ve 13 hodin SEČ, přímým přenosem jej vysílá ČT2. Podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Zatímco Češi tabulku série Euro Hockey Tour po čtyřech odehraných zápasech s deseti body vedou, Rusové ji s pouhými dvěma body uzavírají. V listopadovém měření sil na turnaji Karjala Říhův tým sbornou porazil 3:0. Narozdíl od Čechů, kteří ve čtvrtek zdolali Finy 4:3 v prodloužení, Rusové v Moskvě tentýž den podlehli Švédům 3:4.

S týmem do ruské metropole neodcestovali brankář Will a útočník Gulaš, po kterém převezme kapitánské céčko forvard Zaťovič. Do hry se oproti zápasu s Finy dostanou obránce Vitásek a útočníci Radovan Pavlík a Hynek a Radim Zohornovi. V brance dostává příležitost Šimon Hrubec.