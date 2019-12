HOKEJ ONLINE: Češi otočili skóre, Rusové ale bleskově vyrovnali

Po čtvrtečním triumfu v Plzni nad Finskem, kterým vyhráli i svůj čtvrtý zápas v sezoně, pokračuje v sobotu pro české hokejisty turnaj Channel One Cup utkáním v Moskvě proti domácím Rusům. Ve třetí třetině je stav 3:3. Duel začal ve 13 hodin SEČ, přímým přenosem jej vysílá ČT2. Podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Zatímco Češi tabulku série Euro Hockey Tour po čtyřech odehraných zápasech s deseti body vedou, Rusové ji s pouhými dvěma body uzavírají. V listopadovém měření sil na turnaji Karjala Říhův tým sbornou porazil 3:0. Narozdíl od Čechů, kteří ve čtvrtek zdolali Finy 4:3 v prodloužení, Rusové v Moskvě tentýž den podlehli Švédům 3:4.

S týmem do ruské metropole neodcestovali brankář Will a útočník Gulaš, po kterém převezme kapitánské céčko forvard Zaťovič. Do hry se oproti zápasu s Finy dostanou obránce Vitásek a útočníci Radovan Pavlík a Hynek a Radim Zohornovi. V brance dostává příležitost Šimon Hrubec.