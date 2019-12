Finsko - Švédsko 5:1 Severské derby ovládli Finové, brankář Tuohimaa dal gól

Úvodní dějství příliš vzruchu nenabídlo. Švédové si během něho zahráli dvakrát v početní výhodě, přičemž v té první zahrozil Pääjärvi, ale stavem nepohnul. A nepodařilo se to pak na druhé straně ani Finům, jejichž největší šanci spálil Suomi.

Góly padaly až od druhé části. Ve 24. minutě pálil Sylvegard, Tuohimaa vyrazil kotouč ramenem do spoluhráče Niemeläho a puk od dojíždějícího Brodina zamířil do branky. Platnost gólu potvrdil sudí u videa a Švédové vedli.

Švéd Emil Sylvegard v souboji u mantinelu s Tarmo Reunanenem z Finska

Maxim Shemetov, Reuters

Finové kontrovali v přesilovkách. Puljujärvi v polovině zápasu parádní ranou zblízka vyrovnal, velkou šanci pak promarnil Palmu, ale v 37. minutě Karjalainen tečí Kemiläinenovy rány dovršil obrat.

V úvodu třetí třetiny Tuohimaa vychytal Wikstranda. Pak už zase úřadovali mistři světa Finové a Aaltonen zvýšil na 3:1. V 58. minutě se pak Tömmernesovi nepodařilo vyhodit kotouč z brankoviště, trefil gólmana Reideborna a Puustinen protlačil puk za brankovou čáru.

Skvělý kousek pak předvedl finský brankář Tuohimaa. Při power play Švédů se k němu dostal puk, gólman si ho na hraně brankoviště srovnal na holi a přes celé kluziště dokázal zamířit naprosto přesně. Petersson se sice ještě snažil kotouč dojet, ale nestihl to.

Švéd Andre Petersson už puk, který od brankáře Tuohimaa mířil do odkryté klece, nezastavil.

Maxim Shemetov, Reuters

"Je to úžasný pocit, moc krásný, nemůžu k tomu říct vůbec nic jiného. Je to opravdu něco neuvěřitelného. A pro mě jeden z životních zážitků," řekl Tuohimaa novinářům.

Z gólu měl neskrývanou radost, stejně tak jako jeho šokovaní spoluhráči a celá finská střídačka. Trefil se z hranice vlastního brankoviště. "Bylo hezké sledovat, jak puk klouže do branky. I když jsem měl trochu strach, protože na konci šel trochu mimo. Ale spadlo to tam. Když jsem to viděl, bylo to vážně něco," přiblížil Tuohimaa.

Gólovou radost si jako střelec vychutnal poprvé. "Ano, je to první gól," přitakal. Přiznal ale také, že ho zápis mezi kanonýry lákal už delší dobu. "Párkrát už jsem to zkoušel, ale tohle je poprvé, co se mi podařilo uspět," uvedl Tuohimaa.