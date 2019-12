Jeden z nejhorších výkonů, co jsem u reprezentace, čertil se Říha. Zklamali ho očekávaní lídři

„Byl to jeden z těch nejhorších zápasů od té doby, co jsme k reprezentaci přišli. Hlavně prvních čtyřicet minut, kdy to bylo bez nasazení, dělali jsme obrovské chyby. Když vezmu celý turnaj, tak jsme si našimi hloupostmi poztráceli body ve všech třech zápasech," řekl novinářům Říha, jenž národní tým převzal loni v létě.

Vedle nasazení se mu nelíbil ani celkový přístup. "Byli jsme ospalí, nebruslili jsme dobře, nedohrávali jsme. Dělali jsme chyby, hráči neplnili, co jsme po nich chtěli. Z toho vyplynul i dnešní zápas a vedení soupeře 2:0. Švédové až tolik střel zase neměli. Střelecky jsme je zase přestříleli, ale až v poslední třetině to bylo z naší strany úplně jiné mužstvo," uvedl Říha.

Nakonec čeští hokejisté po slibném vstupu proti Finům a výhře 4:3 v prodloužení posbírali na turnaji tři body, po přesunu z Plzně do Moskvy přidali jen jediný. "My jsme tenhle turnaj mohli vyhrát, byli jsme lepší v obou prvních utkáních. Kdybychom měli i tentokrát nasazení od začátku, tak jsme také mohli vyhrát," byl přesvědčený Říha.

"Ztratili jsme to ale vlastní hloupostí a chybami, které jsme udělali ve středním pásmu, po ztrátě kotoučů a také po nedodržení taktiky. Takže ty tři body jsou pro nás celkově málo," dodal Říha.

Načerpal ale díky tomu i užitečné informace. "Někteří hráči buď budou muset o sobě popřemýšlet, nebo na nich nemůžeme stavět. Sice nám chybělo pět klíčových hráčů, co zůstali doma, tedy někdo, kdo by to zvednul. Chyběli nám. Ale nebudeme se vymlouvat, tady jsou další: Jaškin, Nestrašil, Sekáč. Ti by měli mužstvo vést, ti měli ten prapor zvednout. Od nich jsem to očekával, ale neviděl," připustil Říha.

V této souvislosti jmenoval především Jana Kováře. "Honza patří mezi stěžejní hráče na přesilovku, už pro ten klid. Aby zaznělo něco v kabině. Také jeho úspěšnost vhazování, úspěšnost přihrávek, profesionální přístup, hokejovost. Buď to podržel, skákal do střel, dohrával hráče nebo chodil do předbrankového prostoru. To si myslím, že chybělo," uvedl Říha.

"Dali jsme šanci dalším hráčům. Ti měli vystoupit, právě ti to měli ukázat. Když ne to hokejové, tak alespoň bojovnost, tlak, bruslení. To jsme ale první dvě třetiny se Švédy neměli," mrzelo Říhu.

Jiří Sekáč v souboji se Švédy v utkání na Channel One Cupu.

Maxim Shemetov, Reuters

Mužstvo vedli během čtyř zápasů tři kapitáni. "To taky není dobré, když někdo musí odjet. Do toho Tomáš Zohorna musel na operaci, postupně nám to odcházelo. Ale to může být zase na druhé straně to plus, které nám ukáže charakter dalších hráčů," přemítal Říha.

Zatímco v listopadu po třech výhrách panovalo i s ohledem na předvedenou hru nadšení, na Channel One Cupu ho postupně vystřídaly rozpaky. "Aspoň nás to poučilo. Zase půjdeme alespoň trochu dolů, budeme přemýšlet, že musíme pracovat a že nám to nikdo zadarmo nedá. Kdybychom - ale to je jen to kdyby - k tomu přistoupili zodpovědněji a chyby nedělali, turnaj jsme mohli vyhrát," řekl Říha.

Jak sestaví tým na Švédské hry, zatím nechtěl příliš rozebírat. "Ono nám to vykrystalizuje, když budou hráči zdraví. A už to i krystalizuje. Nejspíš skončí dvě mužstva v KHL, kde máme spoustu hráčů. Podle těch dvou turnajů si to uděláme a připravíme, abychom zahráli důstojně, protože ten poslední zápas se mi nelíbil," uzavřel Říha.