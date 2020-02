Finsko - Rusko 3:0 Mistři světa porazili sbornou během úvodních sedmi minut

Hokejisté Finska vstoupili do Švédských her doma v Helsinkách výhrou nad Ruskem 3:0. Úřadující mistři světa vstřelili všechny branky už do sedmé minuty. Prosadili se Teemu Pulkkinen, Julius Nättinen a Julius Junttila. Ve svém třetím utkání v reprezentačním dresu udržel poprvé čisté konto Frans Tuohimaa.