Dufek byl šťastný, že jeho premiéra v reprezentaci byla vítězná

"Bylo to rychlé, čekal jsem to a potvrdilo se to. Já jsem si to užil a jsem hlavně rád, že to byla vítězná premiéra. Ukázalo mi to, že mě čeká ještě dlouhá cesta ve zlepšování a ve všem celkově," řekl Dufek, který má zatím v extralize za Litvínov a Zlín odehráno 64 zápasů s bilancí 28 bodů za 13 branek a 15 asistencí.

"Je to oproti extralize ještě o level výš. Každý to říká a potvrdilo se to. Vidím na těch klucích, jak jsou rychlejší ve všem, ať už je to zpracování puku, bruslení nebo střelba. I schopnost rozhodování. To je alfa a omega všeho. To je to nejdůležitější," podotkl Dufek, který působil v minulé sezoně ve Zlíně až na jejím konci na střídavý start z Poruby.

Na startu tohoto ročníki sehrál čtyři zápasy v Přerově s bilanci pěti bodů za dvě branky a tři přihrávky. Ve Zlíně pak zaznamenal v 37 utkáních 23 bodů za 12 tref a 11 asistencí. V posledních 11 zápasech se střelecky prosadil sedmkrát.

Dnes se snažil soustředit na hru a plnit pokyny trenérů. "Těch informací nesmí být moc. Hokej nějak umím, proto mě sem vzali. Snažil jsem se hrát, co umím, plus to, co po nás chce pan trenér. Myslím, že nám zápas vyšel," prohlásil brněnský rodák.

Duelu hranému krátce po poledni bez účasti domácí reprezentace chyběla před ohlášenou návštěvou 3769 diváků v hale Globen atmosféra v hledišti. "Aréna je neskutečná, jenom škoda, že nepřišlo moc lidí. Asi je moc velká na takové zápasy. Ve Zlíně nám občas přijde plný dům... Když je podpora fanoušků, tak je to znát a hraje se určitě líp. Tady to je jenom taková kulisa," podotkl Dufek.

Brzký čas zápasu mu nevadil. "Určitě je to hodně brzo, ale v extralize hrajeme kolikrát od tří, to už není takový rozdíl. Hráč se na to musí připravit úplně stejně, ať je to od sedmi večer nebo v poledne," uvedl.