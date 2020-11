Na Švédy s Bartošákem v brance. Role kapitána byla svěřena Zohornovi

Ranní rozbruslení národního týmu před dnešní úvodním zápasem Karjaly se Švédy (13.30 h) bylo pro české hokejisty dobrovolné, a teprve po něm trenéři prozradili sestavu i to, komu svěřili na dres céčko. Do branky se postaví Patrik Bartošák, točit se má šest obránců a čtyři útočné formace, v nichž bude i debutant Jan Myšák. Kapitánem výběru byl určen Tomáš Zohorna.

„Chtěli jsme, aby to céčko měl někdo ze zkušených kluků, který už má něco odehráno a byl takovou spojkou mezi mužstvem a realizačním týmem. Splňuje to víc hráčů, nakonec jsme se rozhodovali mezi Kubou Jeřábkem a Tomášem Zohornou, který má stejnou roli v Chabarovsku," přiblížil kapitánskou volbu asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Nakonec je to 32letý střední útočník, nejstarší hráč z nominace, jenž má na kontě 96 mezistátních zápasů a hrál na mistrovství světa už před čtyřmi lety a byl i na ZOH v Pchjongčchangu. „Myslím, že Tomáš tu roli přijal správně. Bere ji jako poctu, ale ví, že je to hodně i o zodpovědnosti toho hráče," uvedl Špaček a v nadsázce dodal: „Kdybychom nebyli v režimu bubliny, tak by dal i zápisné."

Sestava Česka proti Švédům Bartošák – Jeřábek, Galvas, Mozík, Klok, Hronek, Moravčík – H. Zohorna, T. Zohorna, Nestrašil – Lenc, Roman, Ordoš – Koblížek, M. Špaček, Smejkal – Myšák, Červený, Š. Stránský.

Sestava bude mít takovou podobu, jak mužstvo v Helsinkách od pondělí trénovalo. „Z brankářů jde první do akce Bartošák, záda mu bude krýt Hrachovina. Jako sedmý obránce se na střídačce objeví Kubíček a třináctým útočníkem bude další hráč dvacítky Pytlík," prozradil Špaček.

Pokud by i náhradníci do pole zasáhli do hry, prožijí debut v reprezentaci dospělých. Ten určitě čeká na dva útočníky. Vedle Michaela Špačka z Tappary Tampere i teprve osmnáctiletého Jana Myšáka z Litvínova, českou jedničku nedávného draftu NHL, kde si ho vybral Montreal. „Pro mě je skvělá zkušenost vůbec na turnaji být a učit se od zkušenějších hráčů. Snad dám nervozitu stranou a předvedu na ledě maximum z toho, co umím," přiblížil Myšák.

Velkou premiéru na reprezentační střídačce dnes odpoledne prožije kouč Filip Pešán. „Nemyslím, že by byl nějakým nováčkem, který potřebuje radit. Má odtrénováno svoje v Liberci, vedl taky dvacítku a máme jasně rozdělené role. On je kouč a střídá útočníky, já točím beky a Martin Straka je spojka mezi námi a podílí se hodně i na přesilovkách," řekl Špaček, jenž byl v realizačním týmu už za dob trenérů Vladimíra Růžičky či Josefa Jandače.

Pešán se vrací ke koučinku po roce a půl. „Já jsem především rád, že jsem na ledě. Sem tam jsem chodil s Libercem, abych se udržel v pohodě. Takže nějaké tréninky mám za sebou, už jsem byl samozřejmě rád, že to vypuklo. A ohledně koučinku se mě zeptejte po prvním zápase, jak jsem se po takové době cítil," uvedl k tomu Pešán.