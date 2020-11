Oba bratři nakonec ušetří. Zářil také Hronek a bojí se jen o vousy

Z příspěvku do pokladny národního týmu se ale oba zřejmě vykroutí. „Tomáš už v nějak zápase kapitánem byl, takže jeho zápisné mine a ani u mě to nebyla první branka v nároďáku, takže doufám, že jako rodina ušetříme. Ale oba debutanty Špačka s Myšákem nějaký příspěvek nemine a snad by se k nim mohli přidat i ti co tady měli narozeniny," usmíval se Hynek Zohorna, podle nějž si lze slastný pocit z cenného vítězství 3:1 užít i v helsinské bublině, kdy mužstvo nesmí opustit hotel.

Oba sourozenci Zohornovi byli na ledě u toho, když elitní česká lajna potrestala oba švédské fauly během první třetiny. „Vyšly nám signály. První přesilovku jsme proměnili už po devíti sekundách, protože jsme zahráli nacvičenou variantu, čímž se otevřel prostor pro střelu a Hróňa to trefil krásně. Druhá početní výhoda se pak nesla v duchu našeho tlaku na švédskou branku, bylo to od kluků skvěle sehrané a já už jsem puk zametal vlastně do prázdný," líčil při online rozhovoru z Helsinek spokojený Hynek Zohorna.

Český hojkejista Hynek Zohorna (vlevo) bráněný Švédem Jesperem Sellgrenem se snaží překonat brankáře Niklase Rubina.

Vesa Moilanen, ČTK/AP

„Něco jsme si pro přesilovky dva dny zkoušeli a sladili jsme to zřejmě dobře. Opravdu jsem rád, že se nám to povedlo i zužitkovat v zápase. Základ je vyhrát buly, pak to všechno bylo skoro na jeden dotek," těšilo Filipa Hronka, jenž otevřel skóre.

Vůbec na něm nebylo znát, že hrál zápas poprvé od 11. října. „No trochu se to projevilo, ke konci už jsem nebyl tak čerstvý. Ale zvládli jsme, jak se nás točilo jen šest beků, udržel jsem rychlý rytmus střídání a zejména v první polovině utkání jsme měli skvělý pohyb," doplnil kmenový hráč Detroitu, jenž aktuálně vypomáhá v rodném Hradci Králové.

„Od příletu jsme stihli čtyři intenzivní tréninky a docela si mužstvo sedlo," doplňoval spokojeně Hynek Zohorna, podle nějž debutující trenér Pešán hodně dbal na to, aby hráči byli na soupeře dobře připraveni a nebál se ani mužstvo nechat hrát.

Hráči se vypořádali i s komorní atmosférou. „Bez diváků je to celé takové smutnější, hokej hrajeme hlavně pro ně, ale doba už je taková, takže to musíme zkousnout," tvrdil Hronek, jenž si v koronavirové pauze nechal narůst mohutný plnovous. „Nebyl důvod se holit, ale tady mi kustodi slíbili nějaký tuning toho, co mi roste na tváři. Počkám, co si na mě vymyslí, ale ne že mi to vezmou celý dolů. Budou mít z mé strany přece jen maličko svázané ruce," nechtěl by přijít o image drsného chlapáka.

Tomáš Zohorna mohl být spokojen s tím, jak obstál v roli kapitána. „Každý zápas v dresu národního týmu je fajn, je nás tady ale víc zkušených hráčů. Nepřeceňoval bych moje kapitánství, důležité bylo, že jsme začali ve vysokém tempu a dva přesilovkové góly nás dostaly do zápasu," říkal centr elitní formace.

Se sourozenci v jednom útoku nastupoval Andrej Nestrašil. „Užil jsem si to, bráchové o sobě vědí snad poslepu. Moje gólové přihrávky jsou jen bonus navíc, i když čtrnáctiletý brácha mi psal do Helsinek, že by ode mě chtěl vidět gól, tak tomu se omlouvám. První třetina byla z naší strany super, Švédové se ale v druhé polovině utkání dost zvedli," tvrdil útočník ruského Magnitogorsku.