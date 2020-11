Za národní tým nastoupí na závěr Karjaly k rozhodujícímu utkání o vítěze turnaje proti Rusku všech deset v Helsinkách přítomných českých hokejistů věkové kategorie do 20 let, pro něž je účast na podniku EHT určitou formou přípravy na svůj světový šampionát na přelomu roku. Mezi osmičkou debutantů tak bude i obránce David Jiříček, který 28. listopadu oslaví teprve 17. narozeniny a stane se nejmladším hráčem v dějinách samostatné české reprezentace. Dosud tento primát patří Rostislavu Oleszovi, jenž v prosinci 2002 debutoval, shodou okolností také proti Rusům, ve věku 17 let, dvou měsíců a pěti dní.

Když Rusové oznámili nominaci, mluvilo se o nefér jednání a degradaci evropské hokejové tour. Mladá sborná ze střídačky vedená legendárním Igorem Larionovem ale v Helsinkách překvapuje. Porazila domácí Finy 6:2, výrazně potrápila i Švédy a lehké to s ní nebudou mít v neděli po poledni ani čeští reprezentanti.

„Rusko poslalo na turnaj výběr složený výhradně z hráčů dvacítky, kteří jsou ale velmi dobře organizovaní, výborně bruslí a zatím se ukazují fakt skvěle. My počítáme s tím, že v neděli proti Rusům dostanou šanci všichni naši mladí kluci, které jsme přivezli. Jestli se něco zásadního nestane, tak máme v plánu poslat i Paříka do branky," potvrdil Právu asistent trenéra Martin Straka.

Po Myšákovi s Pytlíkem se představí další benjamínci

Na české straně se tak po čtvrteční premiéře Myšáka a dnešním debutu dalšího útočníka Pytlíka předvede zítra na ledě také Kubíček, jenž zatím plnil roli sedmého obránce. Spolu s ním v neděli po poledni budou hrát v zadních řadách oba benjamínci narození v roce 2003, tedy Svozil a už zmíněný Jiříček. V útoku nastoupí Novák, jenž byl proti Finům v roli třináctého forvarda, Koffer, Raška a Teplý. A chytat bude Pařík, jenž může být klidně i jedničkou na MS do 20 let.

Nejzkušenější hráči českého výběru dostanou volno

Volno by naopak v neděli měli dostat nejzkušenější hokejisté aktuálního výběru, jenž přijel do Helsinek. „Ještě se poradíme (večer po zápase s Finy), které beky a útočníky necháme v neděli sedět, ale půjde asi o zatím nejvytíženější hráče," naznačil Straka, jenž by o víkendu bez ohledu na konkrétní sestavu rád viděl od hráčů v českých dresech stejný výkon jako na úvod turnaje při výhře 3:1 nad Švédskem a v sobotu 2:0 nad Finskem. „Chceme hrát celoplošný, bruslivý hokej, být silní v osobních soubojích, dovolit si na puku a vzadu jednoduše dostávat kotouče ven z pásma. To je základ," vysvětlil Straka.

