Pešán o nasazení Hrachoviny nepochyboval. Gólman se mu odvděčil nulou

„Mám svoje názory, ale způsob vyjádření mě mrzí," řekl k tomu jen Hrachovina, než se během turnaje schoval za hradbu mlčení. „Vyříkali jsme si celou záležitost v kabině a tam to taky zůstane," tvrdil kouč, jenž si ale nemyslel, že by tím Hrachovina dostal sám sebe pod tlak. „On je v uvozovkách splachovací, což může být v pozici brankáře jenom dobře. Věděl jsem, že se připraví na sobotní zápas dobře a skutečně ho odchytal bezchybně," prohlásil Pešán.

O nominaci Hrachoviny do zápasu s Finskem nezapochyboval. „Postupovali jsme podle předem nastaveného plánu vytížení gólmanů. Kdyby Dominik porušil nějaká pravidla daná týmem, která jsou nepřekročitelná, tak bych uvažovali, že ho necháme mimo hru. On se prostě vyjádřil jen dost nešťastně, možná toho pak i sám litoval. Vedení reprezentace se za to omluvilo a od té doby už nepadlo na tohle téma jediné slovo," odmítl kouč z celé záležitosti dělat zásadní kauzu.

Covid je divadlo, řekl novinářům brankář Dominik Hrachovina. A to nebylo všechno!

Sport.cz

Sobotní skalp domácích přišel díky soustředěnému výkonu celého týmu, které navázalo na dobrý výkon se Švédy. „Finové měli určitě v hlavách nepovedené utkání s Ruskem, navíc byli před domácím publikem a ze začátku tak nasadili vysoké tempo, s nímž jsme se museli nějak srovnat. Jak jsme ale začali hrát víc a víc na kotouči, tak se to z naší strany zvedlo. Navíc jsme dali dvě branky a hodně důležitá byla ubráněná oslabení, která kluci sehráli zase parádně," uvažoval Pešán.

Vývoj sobotního utkání podle něj příznivě ovlivnil vedoucí gól Nestrašila. „Byl důležitý pro osud utkání, protože Finové v té chvíli byli o chloupek lepší než my. Udeřili jsme ale parádně sehraným signálem po buly, myslím, že to docela soupeře zabrzdilo. A když se potom snažil od prvních vteřin druhé třetiny na nás zase vletět, vyšel tam parádně únik Ordoše," těšilo trenéra, jak se jeho svěřencům dařilo rychle otáčet hru „Honza má na tahle najetí za obránce čuch a je na taková situace i zvyklý z Liberce, kde jsme je hráli v podstatě celých těch pět sezon, než odešel v létě do Švédska," mínil kouč.

Vyjádřil díky, jak mu hráči i realizační tým usnadňují premiérovou akci. „Zatím jsem naprosto spokojený s výsledky, ale i s přístupem hráčů. Těší mě, jak reagují na taktické pokyny a jak se chovají na ledě i mimo něj. Je to úžasná skupina lidí, která v těžké době dorazil z různých koutů Evropy, aby tady reprezentovala republiku. Klobouk dolů před nimi," mínil kouč.

Jan Ordoš zvýšil vedení české reprezentace proti Finsku.

Vesa Moilanen, ČTK/AP

Výtečný týmový projev podle Pešána dokládá i bezproblémové začlenění obou hráčů dvacítky, kteří se zatím představili na letošní Karjale. „Po výborném výkonu Honzy Myšáka se Švédy jsme ho vyndali ze sestavy, abychom mohli ohrát dalšího mladého hráče, Jaromíra Pytlíka a tím i trochu pomohli dvacítce před mistrovstvím světa," vysvětlil Pešán.

Nováčkům podle něj pomohli oba spoluhráči v lajně, Červený se Stránským. „Hráli zkušeně a ukázněně tak, aby se Myšák s Pytlíkem mohli ukázat. Právě tihle budou jednoznačně budou nejrozehranější z té desetičlenné skupiny dvacítkářů, která v neděli podle našeho původního záměru celá nastoupí. Věřím, že ti starší hráči, kteří zůstanou v sestavě i na Rusy a sehrají tak třetí těžký zápas během čtyř dnů, v tom naše mladíky jen tak nenechají a zvládneme i ten třetí krok na turnaji," uvažoval český kouč.