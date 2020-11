Po solidním debutu Pytlík přijímá výzvu boje o triumf s Rusy. Hokej bez kontaktu si představit neumí

Tréninky Jaromíra Pytlíka během koronavirové pandemie probíhaly často v dost improvizované formě. „Od srpnové akce dvacítky v Brně a tří zápasů se Slováky jsem nikde hrát nemohl a celý říjen už v Česku nešlo jít ani na led. Možná i proto mám opravdu velikou chuť hrát hokej, jsem teď do něj úplně zažranej," usmíval se hráč, jenž by měl patřit už příští měsíc k českým oporám na MS do 20 let.

Předpokládaných deset opor dvacítky se při nemožnosti přípravy v domácích podmínkách dostalo docela nezvykle do nominace na Karjalu. „Je super, že nás sem pan Pešán takhle vzal. Nejsme ale dva tábory, ale všichni jako jeden tým pohromadě. Starší kluci nás vzali perfektně mezi sebe a můžeme toho od nich hodně odkoukat, což je úplně super," přiznal Pytlík.

Velká šance pro dvacítku

Mladíci měli od úterý v Helsinkách denně dvoufázové tréninky. Ve čtvrtek už zvládl reprezentační premiéru Myšák, v sobotu pak Pytlík a dnes po poledni proti Rusům, kteří na turnaj přivezli dokonce kompletní dvacítku, prožije debut mezi dospělými i zbývajících osm hráčů. Budou to brankář Pařík, obránci Kubíček, Svozil, Jiříček a útočník Koffer, Novák, Raška a Teplý.

„Mohli jsme tady po dlouhé době všichni bruslit a teď chceme společně proměnit tu nedělní velkou šanci hrát. Přijímáme to jako výzvu. Pro někoho to možná bude nečekaný souboj o prvenství na Karjale, já zase nejsem tolik překvapený, že se Rusům tady tolik daří. Náš mančaft ale taky šlape, musíme si na ně věřit," uvažoval Pytlík.

Sborná byla za vyslání dvacítky na elitní mezistátní turnaj dospělých docela kritizována, mluvilo se o neúctě a degradaci, jenže mladí ruští hráči vedeni legendárním Larionovem na Karjale porazili 6:2 domácí Finy a v sobotu i Švédy 2:1 po nájezdech. „Mají v ročníku 2001 opravdu skvělé hokejisty jako jsou brankář Askarov, útočník Podkolzin a spousta dalších. Na minulém šampionátu dvacítek v Ostravě jsme se ale přesvědčili, že i takhle našlapanou sbornou jde porazit," mínil Pytlík

Nervozita z něj brzy spadla

Karjalu vzal pro sebe obecně jako parádní zkušenost. „Nervozita před sobotním zápasem ale u mě byla docela veliká. Naštěstí Hroňa i oba Zohorňáci za mnou přišli, ať jsem v klidu a s centrem Rudou Červeným jsme si řekli, co chceme v lajně hrát, to mi taky pomohlo. Po prvním střídání pak ze mě veškeré napětí definitivně spadlo," vykládal Pytlík.

Hned první kontakt s pukem završil střelou na finskou branku. „Možná, že kdybych nebyl na ledě fakt jen pár vteřin, ještě bych to dovezl blíž k bráně a vystřelil líp. Takhle jsem se snažil kotouč rychle nahodit na gólmana, abych s ním něco nezkazil," líčil útočník, který ještě před odchodem za oceán stihl i pár zápasů extraligy v dresu Vítkovic.

VÍTĚZSTVÍ! 🇨🇿

Druhý zápas, druhá výhra ✅ Finy porážíme díky gólům Nestrašila a Ordoše 2:0, Dominik Hrachovina si při premiéře připisuje čisté konto, zítra si tak s Ruskem zahrajeme o první místo na turnaji #KarjalaCup 💪#narodnitym #jakolev #FINvCZE 🇫🇮🆚🇨🇿 pic.twitter.com/bY44VWdD5J — Hokejový nároďák (@narodnitym) November 7, 2020

Pytlík díky zkušenosti z minulého šampionátu dvacítek hned po debutu porovnával s úrovní evropské hokejové tour dospělých. „Tady v Helsinkách to bylo přece jen rychlejší a šlo se i daleko víc do těla. Byli jsme ale od trenérů na Finy dobře připraveni, pobrali jsme všechny detaily jejich hry a vyplatilo se. Moc toho neměli a my na rozdíl od nich dal dva góly," líčil.

Od pondělí další bublina

Z bubliny na Karjale se Pytlík okamžitě přesune do další bubliny, v níž začal již ve středu reprezentační kemp dvacítky v Litoměřicích. „Volal jsem klukům, co už tam jsou a říkali, že mají těžké tréninky, ale je super, že všichni jsme konečně na ledě a můžeme makat. Doufám, že po tom horším období už se to všechno rozjede a my budeme na šampionát v Edmontonu dobře přípraveni. Všem nám z dvacítky, co jsme byli na Karjale, tohle pomůže hrozně moc a určitě to bude pro každého bonus směrem k tomu mistrovství," uvažoval.

Doufá, že po něm už zase bude moci působit v kanadském St. Sault Marie za místní Soo Greyhounds. Trochu ale Pytlíka zaskočil požadavek místních hygieniků, aby se v rámci boje proti šíření koronaviru zápasy nové sezony OHL hrály úplně bez kontaktu. „Je těžké si to představit. Někde jsem četl, že toto opatření ještě není oficiální. Za sebe doufám, že něco takového nenastane, protože takhle změna by byla zásahem do podstaty hokeje, k němuž patří srážky u mantinelu, také další hity nebo i bodyčeky," přemítal rodák z Dačic.

Stále ho tedy neopustila víra, že v zámoří bude moci hrát od ledna či února úplně normálně. „Doba je vážně složitá, ale snažím se být optimistou, neutápět se v tom a myslet pozitivně, protože člověk by potom byl akorát naštvanej. Teď mám v hlavě reprezentaci, takže chci hlavně v Helsinkách uspět proti Rusům a potom se i dobře nachystat na turnaj v Edmontonu," nastínil Pytlík.