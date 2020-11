Finsko - Švédsko 3:2 Finové po obratu porazili Švédy a na Karjale skončili třetí

Přímý souboj o třetí místo byl po první třetině bezbrankový. Nejblíže k otevření skóre byl na začátku šesté minuty Axel Rindell, jeho pokus však skončil na pravé tyčce branky střežené Niklasem Rubinem. V končící 12. minutě pálil v přesilovce dobře Andreas Wingerli, finský gólman Sami Rajaniemi se však stihl bleskově přemístit.

Švédům vyšel na výbornou nástup do druhého dějství. Po pouhých 18 sekundách sehráli dobře přečíslení dvou na jednoho, na konci rychlého kontru byl Max Friberg a hosté vedli. Brzy nato stačily švédskému celku jen čtyři sekundy početní výhody ke zvýšení náskoku, když se prosadil Leon Bristedt. V 35. minutě Aleksi Saarela vrátil Finy do hry, Jere Sallinen navíc ještě do druhé přestávky napálil tyčku.

V polovině třetí části už Finové slavili vyrovnání. Nedlouho poté, co neproměnil velkou šanci na druhé straně Jacob Nilsson, zařídil stav 2:2 Vili Saarijärvi. Když už zápas zvolna směřoval do prodloužení, přišlo podražení Niklase Hanssona, které potrestal ranou bez přípravy Kemiläinen. Dlouhá power play Švédů už změnu stavu nepřinesla.