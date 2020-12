Nejlepší střelec ruské KHL se těší na Channel One Cup. Bude reprezentovat Česko

Nejlepší střelec KHL, pátý v produktivitě ruské ligy. Taková je současná vizitka útočníka Dmitrije Jaškina. Sedmadvacetiletý forvard je nyní součástí české reprezentace v Moskvě na turnaji Channel One Cup, který začíná ve čtvrtek. V listopadu nemohl obléct národní dres na Karjale, teď by měl být jedním z těch, který tým potáhne.

„Měl jsem zranění, se kterým jsem dohrál posledních pár zápasů před Karjalou. Samozřejmě mě to mrzelo. Vždycky rád pojedu na reprezentační sraz, ale musel jsem se doléčit," řekl při online tiskové konferenci z Moskvy. Teď je Jaškin v pořádku, navíc hráč Dynama Moskva nemusel daleko cestovat. „Mám to za rohem, v tom to je jednodušší."

Velká forma, tu má český útočník: 35 zápasů, 24 gólů a 10 asistencí. Mezi kanonýry vládne, v kanadském bodování je pátý. Spolupráce s Vadimem Šipačovem funguje, Rus je lídrem bodávání v KHL, dosáhl v 34 utkáních na 38 bodů (12+26).

Šipačov nahrává, Jaškin střílí. „Hrajeme spolu druhý rok, jsme s Vadimem sehraní. Pochopil jsem, kde bych se měl pohybovat, abych to mohl zužitkovat. Pak je to už na mně. Máme rozdělené role, navzájem si vyhovujeme. V nahrávání je super," přiznává český reprezentant, kterému se už v minulé sezoně v Dynamu dařilo. V 58 zápasech si připsal 63 bodů (31+32). Laťku nastavil hodně vysoko.

„Myslím, že jsem si to nastavil sám minulou sezonu, není se čemu divit. Jsem za to rád. Když se člověk cítí dobře, možná si dovolí i to, co by od sebe ani nečekal," tvrdí Jaškin.

Nežije jen v hokejové bublině, sám na vlastní kůži zažil také pandemii koronaviru. „Ted už to ani nepoznám, ale jak jsme v březnu dohráli play off, tak nás zavřeli na tři měsíce doma, v podstatě se nedalo vyjít ven, všechno bylo zavřený, snad jsme si to už vyseděli. Teď už to je o trochu lepší," říká útočník, který prožil také sedm let v NHL, zde odehrál přes 300 zápasů. Vrátí se ještě do nejlepší ligy světa?

„Nějaké nabídky před sezonou byly, ale s tím, jak to teď vypadá, tak jsem se rozhodl správně a zůstal tady. Mám tu ještě smlouvu na příští rok, užívám si to tu a nic mi tu nechybí. Zatím o tom moc přemýšlet nebudu. Obě ligy bych ale nesrovnával, NHL je NHL a KHL je KHL, trošku jiná úroveň," neřeší nyní Jaškin možný přesun za oceán.

V KHL patří k nejlepším, to se nyní bude od něj očekávat také ve třech reprezentačních zápasech v Moskvě, kde bude hrát pod trenérem Filipem Pešánem. „Vypadá to na hodně svižný hokej, hodně pohybu, to se mi líbí, těším se," netají se Jaškin chutí.

Kolik vstřelí gólů?