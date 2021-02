Z kádru Švédska na EHT vypadli i zbylí čtyři krajánci z KHL

"Měli cestování velice komplikované. Původně to měli nastavené tak, že z Moskvy poletí do Amsterdamu a do Dánska, odtamtud pojedou autem. Neodletělo už letadlo z Moskvy, mezitím jim vypršela platnost testů, takže pokud mám správné informace, tak uvázli v Amsterodamu a trenéři je v nominaci nahradili jinými hráči," řekl v online rozhovoru s českými novináři z Malmö tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Kouč Johan Garpenlöv doplnil do nominace Daniela Vikstena z Färjestadu a Antona Bengtssona s brankářem Christofferem Rifalkem z Rögle. Čtyřiadvacetiletý Rifalk doplnil gólmana Viktora Fastha z Växjö a může v reprezentaci debutovat.

V původní nominaci byli z KHL také obránce Emil Djuse ze Spartaku Moskva a útočník Jakob Lilja z Nur-Sultanu, kteří se omluvili stejně jako obránce Erik Gustafsson z Luley a dodatečně povolaný útočník Michael Lindqvist z Färjestadu.

Hokejisté Švédska se radují z branky.

Petr Hloušek, Právo

Nakonec jsou v kádru místo nich zadáci Jesper Sellgren z Frölundy a Gustav Bäckström z Örebra a útočníci Jonatan Berggren ze Skelleftey a Daniel Zaar z Rögle. Ve dvaadvacetičlenném výběru už jsou výhradně hráči ze švédské ligy.

Švédové do turnaje hraného v "bublině" vstoupí ve čtvrtek zápasem proti české reprezentaci. O dva dny později je čeká Rusko a na závěr v neděli severské derby s Finskem. Švédsko je v tabulce EHT po dvou turnajích s pěti body poslední o bod za třetím Finskem a o čtyři body za druhými Čechy.