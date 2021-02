Pešán: Nejsem spokojený s naší disciplínou! Tohle není na mezinárodní scéně možné

Nemohl si nevšimnout, že jeho svěřencům trvalo, než si zvykli na tempo zápasu se Švédy. Trenéra české hokejové reprezentace Filipa Pešána však navzdory porážce 2:3 v prodloužení na úvod Švédských her v Malmö potěšilo, že výkon jeho týmu šel postupem času nahoru. „Troufnu si tvrdit, že v závěru třetí třetiny jsme domácí přehrávali,“ mínil šéf české střídačky.

Co rozhodlo, že nakonec berete jen bod?

Zápas rozhodly speciální týmy na obou stranách, což v takhle vyrovnaných zápasech většinou bývá. Jsem rád, že se nám podařilo spoustu přesilovek soupeře ubránit, bohužel jednu jsme neubránili. Dvě branky jsme v nerovnovážném stavu vstřelili, což je pozitivní věc na naší hře. Měli jsme v závěru třetí třetiny proměnit jednu z šancí, které jsme měli, i když Švédové jich taky měli spoustu. V prodloužení tři na tři většinou šance střídá šanci a my jsme vsadili všechno na to, abychom gól dali my. Bohužel jsme svou velkou šanci neproměnili a naopak inkasovali.

S kterými aspekty hry jste nebyl příliš spokojený?

S naší disciplínou, protože minimálně tři ze čtyř faulů byly naprosto zbytečné mimo hru a nic neřešící. Tohle není na mezinárodní scéně možné, soupeři mají vynikající přesilovky.

Je to případ obránce Davida Němečka, který se čas od času takových zákroků nevyvaruje a proti Švédům obdržel dva menší tresty?

Jde například o něj. S Davidem jsem mluvil, je si toho vědom a troufnu si tvrdit, že v dalších zápasech už se toho vyvaruje.

Český brankář Patrik Bartošák bedlivě sleduje Švéda Emila Larssona.

Andreas Hillergren, ČTK/AP

Co se vám naopak líbilo?

Líbily se mi týmový výkon a naše speciální týmy; jak v defenzívě, tak v ofenzívě. Bylo vidět, že jsme oslabení i přesilovky pilně trénovali a snad nám to takhle poběží i dál. Taky jsem byl spokojený, jak jsme se postupně srovnali s tempem, které bylo hlavně v první třetině velmi vysoké a dělalo nám problémy. Troufnu si tvrdit, že v závěru třetí třetiny; byť Švédové některé šance měli; jsme je přehrávali, což bylo další pozitivum.

Musel jste hráče po první třetině nabádat, že je potřeba přidat?

Byla otázka času, kdy si náš tým zvykne na daleko vyšší tempo, než je v domácí soutěži. Když opadla nervozita, bylo to lepší a definitivně jsme se s vysokým tempem srovnali až ve třetí třetině. Tam jsme Švédy dokonce začali přehrávat.

Michal Moravčík sleduje ekvilibristiku Švéda Jonatana Berggrena.

Andreas Hillergren/tt, Reuters