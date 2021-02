Smejkal má dobrý dárek pro tátu. Lenc vyrovnal, ale pak se mu naskytl dost šílený pohled

„Gól samozřejmě těší, tam nám vyšly přihrávky do trojúhelníku na jeden dotek, ale měli jsme v zápase spoustu šancí, které neskončily v brance. Ze tří švédských mužstev, která proti nám stála v letošní evropské tour, mně tohle přišlo nejkvalitnější, ať už z hlediska rychlosti či kompaktnosti hry," líčil Lenc, jenž byl i u rozhodujícího momentu utkání.

„S Davidem Tomáškem jsme se dobře vykřížili, ale udělal jsem asi drobnou chybu, že jsem vystoupil a nezatáhnul to zpátky. Situace ale bohužel taková byla a inkasovali jsme. Byl to dost šílený pohled, když nám ujíždějí dva Švédové a my jim jen koukáme na záda. Prodloužení se hraje dost vabank a soupeři se tam po naší tutovce odrazil puk do jízdy," dodal.

Autor prvního gólu zápasu Jiří Smejkal si schoval puk za svou premiérovou trefu, která přišla už při jeho pátém mezistátním startu. „Bude to dárek pro tátu jako poděkování za to, co pro mě udělal během celé hokejové kariéry. Už mají rodiče víc takových relikvií," přiznal útočník Tappary Tampere. „Vyplatilo se nám, že jsme tady od úterý poctivě každý trénink dřeli přesilovky," ocenil dvě využité početní výhody národního týmu.

Jiří Smejkal (zcela vpravo) se raduje z gólu, s gratulací k němu spěchají spoluhráči David Tomášek a Jakub Flek.

Andreas Hillergren/tt, Reuters

„Na ledě to celou dobu byla vyrovnaná bitva. V první polovině utkání byli Švédové lepší, ale my postupně přebírali iniciativu a byli jsme víc na puku a měli dost dobrých šancí. Jen je škoda, že jsme to nepodpořili vítězstvím, ten gól navrch dal bohužel soupeř," přemítal Smejkal.

Nejlepší extraligový kanonýr Matěj Stránský litoval, že nepřispěl nějakou trefou. „Mrzí mě šance, které jsem nedal. Nesmím ale věšet hlavu, třeba tam už příště něco fouknu," mínil a realisticky se ohlížel za zápasem. „První třetinu jsme nesehráli úplně ideálně, tam nás Švédové zaskočili pohybem, pak jsme se v tempu srovnali a v prodloužení to tak někdy bývá nedáš, dostaneš," připustil třinecký útočník.

Emil Pettersson ze Švédska a Matěj Stránský.

Andreas Hillergren, ČTK/AP