K sobotnímu obědu hokej. Reprezentace půjde na Finsko opět s Bartošákem v brance

Dva hokejové zápasy k obědu, takové menu nabídne českým fanouškům program Švédských her z Malmö, kde se hraje další podnik Euro Hockey Tour. Ve čtvrtek národní tým prohrál s domácím výběrem 2:3 po prodloužení, v sobotu od 12 hodin výběr trenéra Filipa Pešána hraje s Finskem. „Disciplína bude důležitá, musíme si na to dávat bacha, fauly se Švédy byly zbytečný,“ upozornil v pátek večer asistent trenéra Martin Straka při online tiskové konferenci z Malmö.

„Viděli jsme celé utkání Finů s Ruskem, jsou silní na puku, výborně bruslí, nesmíme být vylučovaní, umí proměnit šance. Musíme být silní v osobních soubojích a dostávat to z pásma ven," řekl k sobotnímu duelu Straka.

Pozor na začátek, takové je varování z předchozího duelu. „Nepovedl se nám začátek, prvních 20 minut jsme měli velký problémy, od půlky zápasu se to zlepšilo a posledních 20 minut jsme byli malinko lepší. Výkon jsme stupňovali, škoda, že jsme dostali gól v prodloužení," ohlédl se ke Švédsku Straka.

Nyní už trenéři a hráči směřuji k Finům. V brance opět nastoupí Patrik Bartošák, jinak dojde k úpravám v sestavě, šanci dostanou další hráči, kteří do Malmö přiletěli.

„Volno bude mít David Musil, nastoupí Gazdič (Daniel Gazda), dáme tam plzeňský útok Kodýtek, Suchý. S nimi půjde Matěj Blümel. Odpočívat bude Lakatoš s Flynnem a Ordoš bude útočník navíc, gólman zůstává stejný," řekl k sestavě kouč.

Zápas ve dvanáct hodin není tradičním časem, každý z hráčů si bude muset zvolit přípravu, která mu bude vyhovovat. Navíc i nedělní zápas s Ruskem se bude hrát v poledne.

https://www.facebook.com/narodnitym/posts/1858768587631679

„Někdo se nasnídá, někdo si dá lehčí oběd, někdo vstane dřív, dá si rozcvičku, někdo vstane na poslední chvíli, každý to má jinak. Časy jsou individuální, každý to vnímá jinak. Mně to bylo víceméně jedno, jestli jsem hrál po obědě nebo večer. Myslím si, že většina kluků si přispí, dají snídani a půjdou do zápasu," není z dřívějšího startu utkání nervózní Straka.

V neděli proti Rusku půjde do brány Dominik Hrachovina, ten si v sobotu vyzkouší přípravu. „Je to jiný, většinou se hraje večer, odpoledne, ale zítra si to nějak vyzkouším, co tělo, mysl, zítra to bude nanečisto. Takhle jsem možná hrál v dorostu, v juniorce," zavzpomínal na roky minulé Hrachovina.

V tabulce EHT patří české reprezentaci zatím druhé místo, má 10 bodů. Na první Rusko ztrácí 9 bodů a na třetí Švédsko má náskok tří bodů.