Hrachovina: Zkusím neprůstřelnost natáhnout, ale hlavní je výhra

Gólman hokejové reprezentace Dominik Hrachovina vyhlíží svůj druhý start v národním týmu. Od trenérů již ví, že se postaví do brankoviště v nedělním duelu proti Rusku, což bude poslední vystoupení svěřenců kouče Filipa Pešána v Malmö na Švédských hrách. Šestadvacetiletý hráč finského týmu Tappara Tampere dokázal v listopadu při svém debutu uhájit čisté konto. Udržet ho chce co možná nejdéle, ale prvořadým cílem pro něho zůstává týmový úspěch.

I když se možná i s ohledem na jeho klubovou příslušnost a soupeře, kterého vychytal v listopadu na turnaji Karjala, čekal jeho start dnes proti Finům, bude čelit až v neděli dosavadnímu suverénovi Euro Hockey Tour. "Snažím se nad tím přemýšlet co možná nejméně. Budu se snažit chytit každý další puk a kdo proti mě stojí, to je svým způsobem tak trochu jedno," řekl Hrachovina v on-line rozhovoru s novináři.

Věří, že si povede podobně dobře jako při své premiéře, po níž má dokonalou bilanci bez inkasované branky. "Určitě bych si to moc rád protáhl, to je jasné. Člověk si chce vždy podobnou sérii protáhnout co nejdéle, ale když se vyhraje, bude to všem stačit. Výhra je hlavní cíl," zdůraznil Hrachovina.

Rusové jsou větší hračičkové, říká

Zatímco Finy má dobře načtené z ligy, Rusové hrají trochu jiným stylem. "S Rusama musí být člověk asi trochu trpělivější, protože jsou větší hračičkové. Budou si to určitě chtít dávat hezkými křížnými přihrávkami a podobně, což bude muset člověk číst. Ale jak říkám, puk je pořád černý a já mám na starost jednu jedinou věc - zastavit ho na cestě do brány," konstatoval Hrachovina.

V poledne jsem hrál snad naposledy v juniorce, bude to výzva

Určitou výzvou pro něho bude i brzký začátek, nedělní zápas odstartuje v poledne. "Je to jiné, protože většinou se hraje večer nebo odpoledne, ale hrát v poledne, to je něco nového. Sám jsem tak v životě hrál možná někdy v dorostu, nebo v juniorce. Dobré je, že dnes se hraje rovněž v poledne a člověk si to vyzkouší nanečisto, když nebude chytat. Uvidím, co tělo a mysl udělají, podle toho se pak zařídím," plánoval Hrachovina.

Po reprezentační akci bude mít finská liga nabitý program. "Těch zápasů bude hodně, bude se hrát obden, ale celá sezona je taková zvláštní ze všech úhlů pohledu. Já bych chtěl určitě chytat, ale uvidíme, jak se to vyvine. Snad se těch zápasů povede odehrát co nejvíce, bude to dobré a ta situace už se bude jen zlepšovat, protože zatím to není ideální," přál si.

Snaha dostat se do tempa a prázdná hala

Snahou je dohnat prosincovou odmlku, kdy se ve Finsku kvůli boji s pandemií koronaviru téměř nehrálo. "Nebylo to příjemné. Navíc nějakou dobu po té pauze jsem nechytal, takže to bylo velice nepříjemné. Ale bylo to tak, jak to bylo. A člověk se s tím musí poprat," uvedl Hrachovina.

Že se hraje bez diváků v hledišti, nijak zásadně nevnímá. "Je samozřejmě lepší, když jsou v hledišti lidi a je tam nějaká atmosféra, ale člověk se to snaží tak nějak vytěsnit z hlavy, že tam fanoušci nejsou. Je to samozřejmě specifické, ale stejně s tím člověk nic neudělá," poznamenal.