Úžasně chytající Hrubec má první nulu v nároďáku: S Pešánem jsme se po zápase hádali o puk

Už ve čtvrtek proti Švédům ukázal, že po zisku Gagarinova poháru s Omskem pro šampiony KHL chytá v obdivuhodné pohodě. V sobotu proti Rusům na závěr Českých hokejových her to brankář Šimon Hrubec jenom potvrdil. K triumfu 4:0 nad sbornou přispěl 34 úspěšnými zákroky a připsal si první čisté konto v reprezentaci.

„Je lepší v generálce na mistrovství vyhrát, ale v konečném důsledku to vlastně nehraje žádnou roli. První zápas v Rize bude něco úplně jiného a tenhle musíme hodit za hlavu. Nesmíme si myslet, že když jsme teď vyhráli větším rozdílem, to samé nás bude s Rusy čekat i v pátek," připomíná Hrubec, že za šest dní vstoupí nároďák do MS právě zápasem se sbornou a on by neměl chybět v bráně.

Že může vychytat první čisté konto, si nepouštěl do hlavy ani v samém závěru utkání. „Na nulu nemyslím skoro nikdy, nevyplácí se mi to. Vždy se jen koukám, kdo na mě jede a jaká bude další střela," devětadvacetiletý rodák z Vimperku.

V 59. minutě jej sice Rusové překonali, rozhodčí ale trefu po konzultaci s kolegy u videa neuznali kvůli nájezdu Jakovleva do Hrubce v brankovišti. „Zajel do mě, jen jsem nebyl přesvědčený, jestli jsem nebyl mimo brankoviště, kde už nejsem hájený. Na opakované záběry na kostce během zápasu nekoukám, po jeho skončení mi ale rozhodčí říkali, že to byl evidentní faul," potěšilo ho.

Za čisté konto děkoval především obráncům a komunikaci s nimi. „Ta funguje výborně a děláme přesně to, co jeden nebo druhý řekne. Tím si vše hodně usnadňujeme. Komunikace je základ a jak říkal Peter Hamerlík (bývalý brankářský kolega z Třince), mluvení je zadarmo," smál se Hrubec.

Nejhůře mu bylo ve druhé třetině, kdy sborná za pro ni nepříznivého stavu 0:2 stupňovala tlak a Hrubec musel vytáhnout několik klíčových zákroků. „V té době Rusové hráli hokej, který jsem od nich očekával už od první třetiny. I přes jejich obrovský tlak jsme ale dokázali dát dva góly, žádný neinkasovali a tohle byl zlomový moment," měl jasno.

Trenéři před zápasem nechali na něm, jestli chce jít do brány, nebo si naopak před MS odpočinout. „Volno nemám rád, takže bylo jasno. Moc si vážím, že to vyšlo takhle s nulou, k čemuž se musí sejít spousta faktorů," míní Hrubec, který si na památku premiérového čistého konta schoval puk.

„S Filipem Pešánem jsme se o něj po zápase hádali. Říkal jsem mu, že jestli je to má druhá nula, může si puk nechat. Nebyl jsem si jistý. Ale šlo o první čisté konto, tak si puk nechám já," rozchechtal se Hrubec a děkoval za podporu tisícovce přítomných fanoušků na zápase v hledišti O2 areny.

„Po strašně dlouhé době jsem slyšel své jméno, jak ho vyvolávali. Bylo to moc příjemné a chtěl bych jim poděkovat," říkal bezprostředně po zápase, ještě než se s týmem přesunul na letiště Václava Havla k odletu do lotyšské Rigy.

Národní tým vyhrál všech devět přípravných zápasů před MS a Hrubec má z týmu výborný pocit. „Zatím to vypadá dobře. Máme pěkně poskládaný tým s rychlými šikovnými hráči, ale i těmi silnými. Je to mix všeho, není to jednotvárné. Zatím to sedí a mohlo by to být dobré," věří v úspěšný turnaj.