V mladé reprezentaci hokejistů Ruska na turnaj Karjala je i šestnáctiletý Mičkov

V nominaci ruské hokejové reprezentace na listopadový turnaj Karjala, jež bude stejně jako loni složená z mladíků, je také šestnáctiletý talent Matvej Mičkov. Útočník Petrohradu by si měl v úvodním dílu sezony Euro Hockey Tour odbýt debut za seniorskou sbornou.

Ruská hokejová federace pošle do Finska stejně jako před rokem velmi mladý tým, jehož jádro budou tvořit hráči připravující se na mistrovství světa hokejistů do 20 let. Výběr také povede kouč dvacítky Oleg Brataš. Jako poradce bude u mužstva Oleg Znarok, jenž se měl původně vrátit k A týmu a vést ho na olympijských hrách v Pekingu, nakonec ale dostal místo něj přednost Alexej Žamnov.

Mičkov je považován za jeden z největších světových talentů a pravděpodobnou jedničku draftu NHL v roce 2023. Na letošním mistrovství světa hráčů do 18 let vyhrál bodování a byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Zazářil také například na srpnovém Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi a Piešťanech, kde si připsal v pěti zápasech 13 bodů (8+5).

Matvej Mičkov, kde bude tento ruský hokejista za pár let?

S Petrohradem letos Mičkov podepsal pětiletý kontrakt a sezonu zahájil v hlavním týmu SKA. Z deseti startů v Kontinentální hokejové lize bodoval pouze začátkem září proti Vladivostoku, kdy ke kanonádě 9:2 přispěl dvěma góly a asistencí. Mnohem více se rodákovi z Permu dařilo po přesunu do Mládežnické hokejové ligy, v níž má po osmi zápasech na kontě 11 branek a sedm asistencí.

Ruská reprezentace vstoupí do turnaje Karjala v Helsinkách 11. listopadu zápasem proti domácímu týmu. O dva dny později se v Hartwall Areně střetne se Švédskem a turnaj zakončí v neděli 14. listopadu duelem proti českému výběru.