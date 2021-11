Finové mají v kádru na Karjalu 11 mistrů světa a vítěze Stanley Cupu Filppulu

Sedmatřicetiletý Filppula se vrací do finské reprezentace poprvé od mistrovství světa v roce 2017 v Paříži a Kolíně nad Rýnem. Před touto sezonou po 16 letech opustil NHL a zamířil do švýcarské ligy do Ženevy. V NHL sehrál 1056 zápasů a nasbíral 530 bodů za 197 branek a 333 asistencí. V play off si připsal ve 166 duelech 86 bodů (25+61). S finskou reprezentací získal bronz na olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010.

V týmu je i jeho současný spoluhráč ze Ženevy, obránce Sami Vatanen, který se vrátil do Evropy po devíti letech v NHL. Majitel bronzu z olympiády v Soči z roku 2014 odehrál za Anaheim, New Jersey, Carolinu a Dallas 473 utkání v základní části a má bilanci 200 bodů za 47 tref a 153 přihrávek. V 51 duelech play off přidal 26 bodů (6+20).

U triumfu na MS na Slovensku v roce 2019 byli brankář Jussi Olkinuora, obránci Atte Ohtamaa, Miika Koivisto, Mikko Lehtonen, Petteri Lindbohm a útočníci Marko Anttila, Veli-Matti Savinainen, Niko Ojamäki, Sakari Manninen, Harri Pesonen a Toni Rajala.

Desítka hráčů získala stříbro na letošním světovém šampionátu v Rize, kde nechyběli Olkinuora, Ohtamaa, Koivisto, Lindbohm, další bek Tony Sund a útočníci Anttila, Ojamäki, Hannes Björninen, Iiro Pakarinen a Saku Mäenalanen.

Finové vstoupí do prvního dílu Euro Hockey Tour ve čtvrtek 11. listopadu v 17:30 proti Rusku. O dva dny později je čeká od 17:00 souboj s českou reprezentací a v neděli 14. listopadu nastoupí od 16:30 v severském derby proti Švédsku.