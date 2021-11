Lukeše čeká reprezentační premiéra: Nominace pro mě byla šok

Nominaci do národního týmu Lukeš vůbec nečekal. „Byl to menší šok. Hodně mě potěšilo, že mě trenéři oslovili," říká. Chomutovský odchovanec moc neví, co od premiéry v reprezentačním dresu při Karjale čekat. „Hlavně si ji chci užít," dodává stručně.

Kouč Pešán avizoval, že každý ze tří nominovaných brankářů si zachytá jeden zápas. „Zatím nevím, který to bude. Ale rozhodně se na něj co nejvíce připravím a snad se povede," doufá Lukeš.

V posledních pěti extraligových duelech zůstal pouze na lavičce, přednost v Mountfieldu dostal finský gólman Henri Kiviaho. „Mrzí mě, že nechytám. Už jsem věřil, že bych v bráně mohl pobýt delší dobu. Ale rozhodují o tom trenéři," je jasné Lukešovi. Na menší vytížení se určitě vymlouvat nechce. „Naopak doufám, že se v reprezentaci odrazím a vybojuju si v Hradci pozici jedničky zpět," věří.

Adam Kubík z Kladna v akci před Štěpánem Lukešem v brance Hradce Králové.

David Taneček, ČTK

O nominaci se spoluhráči v Mountfieldu se příliš nebavil. Výjimkou byl Petr Koukal, sám bývalý reprezentant. „V šatně mi vyprávěl, jak byl proti Finům jako na kolotoči," usmívá se Lukeš.