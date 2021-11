Chlapík: Gól k ničemu, alespoň ho mám za sebou

Měl jste vůbec pořádnou radost, že jste se při svém sedmém utkání v českém dresu dočkal gólu, když nepřinesl efekt mužstvu?

Bohužel, byl tak trochu k ničemu. Běžela 58. minuta, to už bylo pozdě udělat něco s výsledkem. Alespoň plus pro mě, že ho mám za sebou.

Navíc šlo o poměrně kuriózní branku. Jak jste ji viděl vy?

Švédský gólman Johansson vyjel zachytit Davidem Skleničkou nahozený puk, ale ten se odrazil od mantinelu nečekaně před branku, kde jsem se chystal napadat. Přistál mi na hokejce a stačilo jen trefit odkrytou klec. Docela štěstí a zdánlivě snadná záležitost, ale někdy i takové zakončení bývá ošidné.

Puk na památku máte schovaný?

Jasně, kustodi se postarali. Kotouč si vystavím doma vedle těch, s nimiž jsem skóroval před čtyřmi lety v NHL za Ottawu nebo dal minulou sezonu první gól v extralize za Spartu či při finském angažmá v Lahti. Nejsem žádný velký sběratel hokejových relikvií, ale tyto malé kousky černé gumy beru jako hezkou památku.

Čeští hokejisté prohráli v úvodním utkání Karjaly s domácími Švédy

Profimedia.cz

Nechtěl byste si k nim ještě přidat v únoru puk z olympiády?

No krásné by to bylo, ale spíš jde o nesplnitelný sen. Než nad tím moc přemýšlet, tak chci hrát nejlépe jak dovedu a moc si do hlavy nepustit myšlenku, že bych třeba mohl být ve hře o nominaci do Pekingu.

Poprvé od února 2020 si národní tým zahrál před zaplněným hledištěm. Jak jste si to užili?

Bylo to moc příjemné. Dokonce jsme zaslechli z tribun české hlasy a viděli naši vlajku. Když byly prázdné ochozy a v hale ticho, měl jsem docela problémy se dostat do hry a správně se nahecovat. Od diváků beru energii, žene mě to dopředu. Vůbec ve Švédsku je situace, jako kdyby covid ani nebyl, lidi tu chodí bez roušek, jsou plné restaurace.

V útoku jste k sobě dostal spoluhráče ze Sparty, pomohlo to hodně souhře?

I když spolu v klubu nenastupujeme, známe se a víme, jaké jsme typy. Snad i proto nás trenéři nechávají pohromadě i pro další zápasy, bohužel problém celého týmu byl v prostoru před brankou. Dost jsme se pak bavili o chybkách, které jsme udělali v obranném pásmu i chybějícím důrazu v koncovce.

Máte během akce evropské tour nezvykle dva dny volna, jak je využijete?

Upřímně raději bych hned zase hrál, ale měli jsme tam cestování a když si uvědomím, jak náročné byly poslední týdny v lize, tak vlastně uvítám možnost dopřát si nějaký odpočinek a dlouhý spánek. Čtvrteční trénink byl hlavně k tomu, abychom vyjezdili nohy. Před víkendovými zápasy v Helsinkách už to bude o dost intenzivnější a také naše hra musí mít lepší parametry. Bude nezbytné jít daleko víc za gólem.

Brankář české hokejové reprezentace Petr Kváča zasahuje proti Carlu Klingbergovi ze Švédska.

Stefan Jerrevang, ČTK/AP